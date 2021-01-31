Türk Eğitim Derneği 93 yaşında - Son Dakika

Türk Eğitim Derneği (TED) Edirne Koleji kurucusu Nesim İba, TED meşalesini Edirne'de yakmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını bildirdi.

İba, TED'in 93. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne'ye önemli bir eğitim kurumu kazandırmanın heyecanını ilk günkü gibi yaşadıklarını ifade eden İba, Mustafa Kemal Atatürk'ün yönlendirmesiyle 31 Ocak 1928 tarihinde Cumhuriyet'in kurucuları tarafından 'Türk Maarif Cemiyeti' adıyla kurulan Türk Eğitim Derneği'nin ülkenin eğitim alanında faaliyet gösteren, en köklü sivil toplum kuruluşu olmanın verdiği sorumluluğu 93 yıldır gururla taşıdığını belirtti.

Eğitimin, bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli etken olduğunu vurgulayan İba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda çıktığımız yolda TED Koleji ailesi olarak binlerce çocuğa burs sağlayarak hayallerini gerçeğe dönüştürme imkanı vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. TED ailesinin bireyleri sahip olduğu imkanlardan fazlasını yeni nesillere vermek için kendini en iyi şekilde donatır. TED'li olmak, geleceği yaratmaktır. Verdiği burslarla fırsat eşitliğinin teminatı, doğal afet gibi olaylardan etkilenen çocukları okutmasıyla umut olan TED, bugün hem TED Okulları hem de devlet okulu öğrenci ve öğretmenlerinin ufkunu açacak projeler geliştirmeye devam ediyor. TED, başarılı fakat olanakları sınırlı öğrencilere burslar vermeyi, yurt içinde ve dışında yabancı dilde eğitim veren okullar ve yurtlar açmayı, Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyeye taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmayı, eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi ve Türk eğitim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmayı misyon edinmiş köklü bir sivil toplum kuruluşudur."