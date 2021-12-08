Türk Eğitim Derneği Adana Temsilciliği hizmete girdi - Son Dakika

Türk Eğitim Derneği (TED) ??????? Türkiye genelindeki temsilciliklerine bir yenisini daha ekleyerek TED Adana Temsilciliğini faaliyete geçirdi.

Dernek'ten yapılan açıklamaya göre, TED Türkiye genelindeki temsilciliklerine bir yenisini daha ekledi.

TED Adana Temsilciliği, hayırsever Bekir Sapmaz tarafından TED'e bağışlanan iş merkezinde düzenlenen törenle açıldı. Törene, TED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Börekçi, Genel Saymanı Sami Türkoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Önder Aytekin'in yanı sıra TED Adana Temsilcisi Esra Saatçı, TED Genel Merkez yetkilileri, Adana'da bulunan burslu öğrenciler ve TED Gönüllüleri katıldı. TED, temsilciliğinin öncesinde Adana'da bir öğrenci yurdu (TED Adana Bekir Sapmaz Öğrenci Yurdu) ve TED Adana Koleji ile hizmet vermekteydi.

TED Adana Temsilciliği, İstanbul, Kayseri ve İzmir'den sonra TED'in yurt içindeki dördüncü temsilciliği oldu. Türk Eğitim Derneği'nin yurt dışında ayrıca Washington DC ve Londra'da da temsilcilikleri bulunuyor. Temsilcilikler, Türk Eğitim Derneği'nin sivil toplum faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve imkanları kısıtlı ama başarılı çocukları destekleyen TED Burs Fonu'na kaynak yaratmak üzere çalışmalar yapıyor.