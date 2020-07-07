Türk Eğitim Derneği, Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi'ni başlattı - Son Dakika

TÜRK Eğitim Derneği (TED), özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla mevcut okullar için Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi kapsamında Yalova Güçlü Koleji'yle işbirliği yaptı.
Türk Eğitim Derneği, kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla mevcut okullar için Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi'ni başlattı. Bu kapsamda Yalova'nın nitelikli eğitim kurumlarından Güçlü Koleji ile eğitim danışmanlığı işbirliği yapıldı. Gençliğin nitelikli eğitimini önceliğine alan iki kurum, Yalova'da dünya standartlarında bir eğitim için çalışacak. Bu kapsamda eğitim danışmanlığının nasıl uygulanacağı, bu hizmetin öğrencilere kazandıracaklarına dair düzenlenen basın toplantısına Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve Yalova Güçlü Koleji Kurucusu Oktay Çolak'ın katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Oktay Çolak, hedeflerin, başarıya giden yolda kilometre taşları olduğunu belirterek, "Biz de bu anlayıştan yola çıkarak vizyonumuz ve misyonumuz çerçevesinde güçlü hedefler ortaya koyuyor ve bunlara varmak için gerekli her türlü yatırım ve girişimi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği ile güç birliği yapan okulumuzun başlıca hedefleri, dünyadaki en modern ve güncel eğitim yaklaşımlarını öğrencilerimize sunarak öğrencilerimizi birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmek, öğrencilerimizin Atatürk ilke ve değerlerine bağlı evrensel değerlere açık bireyler olmasını sağlamak, her öğrencimizi akademik ve sosyal alanda başarılı yetiştirmek, yabancı dil eğitimi de dahil eğitimin her alanında lider bir eğitim kurumu olmak. Tabi ki hedefleriniz böyle olunca iş birliği yapacağınız kurumun da adının Türk Eğitim Derneği (TED) olması gerekiyor." dedi.
Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pehlivanoğlu, "Bugün Türk Eğitim Derneği yeni açtığımız bir alanın ilk basın toplantısını yapıyoruz. Bu da Güçlü Koleji ile Türk Eğitim Derneği akreditasyon ve danışmanlık hizmetlerindeki işbirlikteliğidir. Bugün baktığınız zaman Yalova'nın plakasını adlandıran bir gün içerisinde Yalova'da Güçlü Koleji'ne Türk Eğitim Derneği eğitim danışmanlığı hizmetleri tanıtım toplantısındayız. Burada yapacağımız şey artık Güçlü Koleji'nin eğitim yönetimi, eğitim yönlendirmesi, eğitim danışmanlığı Türk Eğitim Derneği tarafından gerçekleştirilecektir" şeklinde konuştu.