Türk Eğitim Derneği'nden 1 milyon TL'lik ağaçlandırma desteği - Son Dakika

TÜRK Eğitim Derneği (TED) yaz aylarında yaşanan orman yangınlarında yitirilen ormanların yeniden filiz vermesi için 1 milyon TL'lik yardım topladı. Yapılan bağışla Antalya 'ya yeni ormanlar kazandırılacak.

Türkiye genelinde meydana gelen, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerini etkisine alan orman yangınları nedeniyle yaşanan acıya destek olmak için TED'li kuruluşlar bir araya geldi. Bu kapsamda 1 milyon TL'lik nakdi yardım toplandı. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in imzaladığı iş birliği protokolüne göre yanan alanların yeniden fidanla buluşturulması ve Antalya'nın farklı bölgelerinde yeni ciğerler kazandırılması hedefleniyor.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ FİDANLIKLARIMIZDA AĞIRLAYACAĞIZ'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TED Başkanı Selçuk Pehlivanloğlu ile anlamlı bir iş birliği yaptıklarını belirterek, "TED Yönetim Kuruluna ve üyelerine bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Okulları ve sosyal projeleriyle tüm Türkiye'de önemli çalışmalar yapıyorlar. Orman yangınlarında canımız yandı. Türk turizminin ve tarımının başkenti Antalya olarak Manavgat yangınlarına katkısı olanları unutmayacağız. En kötü anımızda yanımızdalardı, kendisine ve geleceğimizin teminatı gençlerimize, çocuklarımıza ve onların kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilerimizi ilerleyen zamanlarda fidanları dikeceğimiz alanlarda ağırlayacağız" dedi.

'YAŞAMI YENİDEN YEŞERTMEK İÇİN BİR ADIM'

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise, "Bir toplum, yaşlı insanların gölgesinde asla oturamayacaklarını bildikleri ağaçları dikmeye başladıklarında gelişir" sözünün kendisini çok etkilediğini belirtti. Orman yangında toplumsal bilincin önemli olduğunu vurgulayan Pehlivanoğlu, yaşamı yeniden yeşertmek için bir adım attıklarını kaydetti. Düzenledikleri kampanyanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Pehlivanoğlu, "Antalya'nın bağrı yanmıştı, biz de ciğerlerinin tekrar toparlanmasına katkısı olması adına çalışma yaptık. Şimdi bu işbirliği protokolünü imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyorum ki Antalya'mızda bir daha böyle orman yangını yaşanmaz. Anlamlı iş birliği için Muhittin Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

1 MİLYON TL'LİK BAĞIŞ

İmzalanan iş birliği kapsamında TED, Büyükşehir Belediyesi'ne bir milyon TL bağışta bulundu. Büyükşehir Belediyesi, bu bağışla ağaçlandırma çalışmaları, yeni yeşil alanlarını oluşturulmasını sağlayacak.

- Ankara