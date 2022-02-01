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Türk Eğitim Derneği'nin 94'üncü kuruluş yıldönümü - Son Dakika

Türk Eğitim Derneği'nin 94'üncü kuruluş yıldönümü

01.02.2022 14:56
Türk Eğitim Derneği'nin 94'üncü kuruluş yıldönümü

Türk Eğitim Derneği (TED) Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, TED'in 94'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Eğitim Derneği (TED) Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, TED'in 94'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında Edirne'de eğitimin kalitesini arttırmak ve daha fazla çocuğa ulaşmak için durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kente bir eğitim kurumu kazandırmanın heyecanını ilk günkü gibi yaşadıklarını vurgulayan İba, 94 yıllık TED meşalesini yakmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.

İba, gençlerin nitelikli eğitimi ve Türkiye'nin geleceği için çalışmaya, üretmeye devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Nitelikli eğitim bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli etken ve bu yolda daha fazla çocuğa umut olmak için proje, burs ve çeşitli çalışmalar sürdürülecek. Verdiği burslarla fırsat eşitliği için çalışan Türk Eğitim Derneği, TED okulları ile Türkiye'nin her yerinde nitelikli eğitim sunmayı ve devlet okulu öğrencileri ile öğretmenlerinin ufkunu açacak projeler geliştirmeyi hedefliyor."

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Türk Eğitim Derneği, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Eğitim Derneği'nin 94'üncü kuruluş yıldönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Eğitim Derneği'nin 94'üncü kuruluş yıldönümü - Son Dakika
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