Türk Eğitim Kurumundan Özbekistan'a eğitim seferberliği; Tıp Fakültesi ile başlıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Eğitim Kurumundan Özbekistan'a eğitim seferberliği; Tıp Fakültesi ile başlıyorlar - Son Dakika

Türk Eğitim Kurumundan Özbekistan'a eğitim seferberliği; Tıp Fakültesi ile başlıyorlar

6 saat önce

BAU Global, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açacağı yeni tıp fakültesi ile eğitim ağına yeni bir halka daha ekleyeceğini duyurdu.

Türk Eğitim Kurumundan Özbekistan'a eğitim seferberliği; Tıp Fakültesi ile başlıyorlar, System.String[]

BAU Global, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açacağı yeni tıp fakültesi ile eğitim ağına yeni bir halka daha ekleyeceğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BAU Global Başkanı Enver Yücel, "Taşkent'teki yerel partnerlerimizle birlikte yapabileceğimiz ortaokul, lise ve üniversite eğitim binalarına en kısa sürede başlayacağız. Öncelikle Tıp Fakültesinden başlamak istiyoruz" dedi.

Özbekistan ile BAU Global arasında sağlık alanında yeni işbirliği protokolü için imzalar atıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan Sağlık Bakanı ve Dünya Sağlık Örgütü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Alisher Shodmonov, beraberindeki heyet ve BAU Global Başkanı Enver Yücel'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, Özbekistan'da Tıp Fakültesi açılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enver Yücel: "Eğitim yatırımı ve sağlık yatırımı yapmak istediğimiz konusunda Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın da katılımıyla çok özel bir toplantı gerçekleştirdik. Ben de eğitim yatırımını, üniversite yatırımını yapabileceğimi, yapmak istediğimi, dünya üzerinde 7 ülkede üniversitem olduğunu, 200 bine yakın öğrenciye hizmet verdiğimi, eğitim tecrübemizin 52 yıl olduğunu kendisiyle paylaştım. Özbekistan'da başlangıçta Taşkent olmak üzere üniversite ve anaokulundan liseye kadar programlar yapmak istediğimi, bunu da yerel ortaklarla yapmak istediğimi kendilerine bahsettim. O da konuyu bildiğini, bu konuda her türlü desteği ve yardımı yapabileceğini, kapılarının bizlere açık olduğunu söyledi." dedi.

"TIP FAKÜLTESİNİN ARDINDAN ORTAOKUL, LİSE VE ÜNİVERSİTE DE GELECEK"

Tıp Fakültesi'nin yalnızca başlangıç olduğunu söyleyen Yücel, "Şimdi de Özbekistan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Alişer Şadmanov ile bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Taşkent'teki yerel partnerlerimizle birlikte yapabileceğimiz ortaokul, lise ve üniversite eğitim binalarını en kısa sürede yapacağız. Öncelikle Tıp Fakültesinden başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan lisansların alınması ve akreditasyonların hazırlanması süreciyle ilgili olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı, bakanlara talimat verdi. Tıp fakültesinin açılmasının ardından üniversitenin büyüyeceği ve diğer fakültelerin de açılacağı belirtiliyor.


Özbekistan, Taşkent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:23 Kaynak: DHA
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