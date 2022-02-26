Türk-Eğitim Sen 7. Olağan Merkez Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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Türk-Eğitim Sen 7. Olağan Merkez Genel Kurulu yapıldı

26.02.2022 15:00

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, toplu sözleşmede verilen zamma ilişkin, "Ek zam talebimizi tüm platformlarda ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz.

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, toplu sözleşmede verilen zamma ilişkin, "Ek zam talebimizi tüm platformlarda ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz. Reel anlamda bir artış için gereklilik olan refah payının verilmesi için tüm gücümüzle gayret göstereceğiz." dedi.

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk-Eğitim Sen'in 7. Olağan Merkez Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda konuşma yapan Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Hocalı Katliamı'nda yaşamını yitiren şehitlere başsağlığı diledi.

Kamu-Sen'in çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kahveci, toplu sözleşme görüşmelerinde sendikalarla ortak taleplerin belirlenmesi noktasında olağanüstü bir sabır gösterdiklerini anlattı.

Toplu sözleşmede verilen zammı eleştiren Kahveci, şöyle konuştu:

"Ek zam talebimizi tüm platformlarda ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz. Reel anlamda bir artış için gereklilik olan refah payının verilmesi için tüm gücümüzle gayret göstereceğiz.Tüm çalışanları kapsayacak 3600 ek gösterge düzenlemesi ve kamuda tüm çalışanların kadrolu istihdamı gibi temel taleplerimizi dile getirmeye, kırmızı çizgilerimizi savunmaya, öneri sunarak çözüm üretmeye devam edeceğiz. Biz çalışacağız, mücadele edeceğiz ve inanıyorum ki mutlaka kazanacağız."

Kahveci, sadece hak arama mücadelesinde değil, sosyal sendikacılık anlamında da değerler üretmeye devam edeceklerini belirterek, üyeleri için yaptıkları hizmetleri anlattı.

Kamu çalışanları açısından olduğu gibi Türkiye için de kırmızı çizgileri ve net tavırları olduğunu anlatan Kahveci, şunları kaydetti:

"Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kurucusu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sahibi de hizmetinde olduğumuz büyük Türk milletidir. Kirli oyunların, milleti birbirine düşürmek isteyenlerin tezgahlarına karşı uyanığız ve bu konuda uyarıcı olmaya da devam edeceğiz. Ne bu ülkeyi böldürür, ne de Türk devletinin üstüne oyun oynanmasına müsaade ederiz. Tüm gücümüzle bunlara karşı mücadele veririz. İşte bizim kırmızı çizgimiz budur. Bu kırmızı çizgi kurulduğumuz gün de böyleydi. Dünyaya döndüğü sürece de böyle kalacaktır."

"Türk Eğitim Sen, ülkemiz memur sendikacılığının amiral gemisidir"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da Türk Eğitim-Sen'in 30 yaşını kutladığını anımsatarak, gelinen noktada, kuruluş iradesi ve ilkelerinden sapmadan ortaya koyduğu mücadeleyle güçlü ve milli bir sivil toplum kuruluşu haline geldiğini söyledi.

Türk Eğitim-Sen'in 2018'de 201 bin 475 olan üye sayısının, bugün itibariyle 250 bin sınırına dayandığını belirten Geylan, "Türk Eğitim Sen'in duruşunu besleyen tek kaynak, sadakatle bağlı olduğu ilkeleri ve eğitim çalışanlarının hak ve kazanımlarıdır." dedi.

Geylan, Türk Eğitim-Sen'in ataması yapılmayanların, sözleşmeli öğretmenlerin, üniversite çalışanlarının yanı sıra hizmetli, memur, şef, teknisyen, şoför, eğitimin görünmeyen tüm kahramanlarının da tercümanı ve cesur sesi olduğuna işaret ederek, şöyle dedi:

"Kamu çalışanlarının ortak kanaatidir ki Türk Eğitim Sen, ülkemiz memur sendikacılığının amiral gemisidir. Ancak yine çok iyi biliyoruz ki Türk Eğitim Sen, asla sadece bir sendika değil, milletimizin ve devletimizin ihtiyacı olduğunda sağına soluna 'Kim var?' diye bakmadan, cesaret ve adanmışlıkla 'Ben varım' diye haykırarak öne atılan Türkiye sevdalılarının hayat verdiği milli bir sivil toplum kuruluşudur."

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği adıyla oluşturmuş oldukları teşkilatla Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Romanya, KKTC ve Irak'taki eğitim sendikalarıyla müşterek faaliyetler yürüttüklerini de anlatan Geylan, "Şunu büyük bir onurla ifade ediyorum ki UAESEB, Türk Dünyası idealinin vücut bulmuş halidir." dedi.

MHP'nin eğitim çalışanlarına yönelik "şiddete dur de" kanun teklifi Mecliste

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da Türkiye Kamu-Sen'in ve bağlı sendikaların çalışanlar ve ülke için önemini dile getirerek, çalışanlara "Sendikanıza sahip çıkın." dedi.

Öğretmenin hakkı, hukuku neyse onun da peşinde olduklarını vurgulayan Yıldırım, "3600 ek gösterge gündeme geldi, Allah nasip ederse önümüzdeki yıla kadar hayata geçmesini umuyoruz ve bu hususta gayret sarf ediyoruz. Şimdi eğitim mensuplarına 'şiddete dur de' kanun teklifimiz Iğdır Milletvekilimiz Yaşar Karadağ verdi, Meclistedir, sıra bekliyor." diye konuştu.

Genel kurula Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, İLKSAN Genel Başkanı Tuncer Yılmaz, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Türk dünyasından STK temsilcileri ve eğitimciler de katıldı.

Türk-Eğitim Sen 7. Olağan Merkez Genel Kurulu yapıldı
Türk-Eğitim Sen 7. Olağan Merkez Genel Kurulu yapıldı
Türk-Eğitim Sen 7. Olağan Merkez Genel Kurulu yapıldı

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Türk Eğitim Sen, Önder Kahveci, Kamu, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk-Eğitim Sen 7. Olağan Merkez Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


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