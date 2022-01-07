Türk Eğitim-Sen 8 Nolu Şubesi Çubuk'ta açıldı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Türk Eğitim-Sen Ankara 8 Nolu Şubesinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki sendika binasının açılışına Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, MHP Belediye Meclis Üyesi ve Gurup Başkan Vekili Recep Öz ile davetliler katıldı.

Sendikanın Türk Eğitim-Sen Ankara 8 Nolu Şubesinin Başkanlığını Coşkun Kaya yapacak.

Açılış öncesi konuşan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen Ankara 8 Nolu Şubesi'nin kamu çalışanları için hayırlı uğurlu olmasını ve yönetimine de başarılar diledi.

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların sadece bir sendika olmadığını vurgulayan Geylan, aynı zamanda sivil toplum kuruluşu da olduklarını anlattı.

Kendilerinin, Türkiye'deki bir çok sivil toplum kuruluşundan farklı olduğunu anlatan Geylan, "Üye sayımız 143 bin sınırını aştı. Yeni üye kaydımız 80 bin sayısına dayandı. Artık kamu çalışanları tavırlarıyla doğru adresi gösteriyorlar. Bir toplu sözleşme sürecini geride bıraktık. Daha toplu sözleşmede altına imza atılan kararlar uygulamaya gelmeden artışlar güncellendi. Yetkili konfederasyon yüzde 5'e imza attı hükümet bile onlardan insaflı çıktı, Sayın Cumhurbaşkanı yüzde 5'i yüzde 7,5 yaptı. Bu neyin göstergesi o masada kamu çalışanları hakkıyla temsil edilmemiştir. Türkiye Kamu-Sen Allah'ın izniyle tez zamanda 11 hizmet kolunda konfederasyon bazında yetki alacağız kamu çalışanların hakkı nasıl temsil edilir, hakkı nasıl korunur, hakları nasıl artırılır onu göstereceğiz." dedi.

Daha sonra konuşan TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, kutsal davanın fiziki mekanlarına içindeki ruhun kutsal hale getireceğini kaydederek, "O ruhta buradaki arkadaşlarda var. Allah'ın izniyle bu mekanda çok güzel hizmetler yapılacaktır." diye konuştu.

Hedef kitlesi bin kişi olan bir yerde yüzde 65'ini üye yapmanın her babayiğidin harcı olmadığını söyleyen Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'de, yaptıklarının bir sendikacılık olmadığını ifade ederek, '"Ufkumuz o kadar geniştir ki, Türk dünyasından tutun da Avrupa'da yaşayan soydaşımıza, insanımızın sorunlarına hemhal olan bir yapıyız'." dedi.

Belediye Başkanı Demirbaş ise, yeni sendika temsilciliğinin eğitim camiası ve Çubuk'a hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Demirbaş, Geylan, Kahveci ve davetliler tarafından açılış kurdelesi kesildi.