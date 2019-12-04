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Türk Eğitim-Sen Bigadiç'te toplandı

6 saat önce

Türk Eğitim-Sen Balıkesir-1 nolu Şube başkanlığı tarafından, yeni seçilen Bigadiç Türk Eğitim-Sen ilçe yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türk Eğitim-Sen Bigadiç'te toplandı, System.String[]

Türk Eğitim-Sen Balıkesir-1 nolu Şube başkanlığı tarafından, yeni seçilen Bigadiç Türk Eğitim-Sen ilçe yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Türk Eğitim-Sen Balıkesir-1 nolu Şube Başkanı Ahmet Baki, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile Bigadiç İlçe yönetimi ve okul temsilcileri İstişare Toplantısında bir araya geldiler. Yeni göreve gelen İlçe Yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten Şube Başkanı Ahmet Baki, "Bigadiç İlçe Yönetimimizde bir bayrak değişimi olmuştur. Yeni görev alan arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Sizler Türk Eğitim-Sen ailesinin değerli üyelerisiniz. Okullarınızda ve kurumlarınızda camiamızı temsil ediyorsunuz. Türk Eğitim-Sen'in onurlu mücadelesini eğitim çalışanlarına anlatmak, onları sendikamıza davet etmek ve camiamızın haksızlıklar karşısındaki dik duruşunu her daim göstermek sizlerin başlıca görevleri arasındadır. Türk Eğitim-Sen'in gayretleri ile mülakatlarda yaşanan puan adaletsizliği ortadan kaldırılmıştır. Üyelerinin her zaman yanında olan Sendikamız, mevzuat ve hukuki işler konusunda da üyelerimize her türlü desteği sağlamaktadır. Sizlere bu onurlu mücadelenin parçası olduğunuz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.


Bigadiç İlçe Temsilcisi Bayram Ali Boldan söz alarak yeni yönetimi tanıttı. Bigadiç İlçe Temsilciliği yönetimi: Bayram Ali Boldan, Hasan Zorlu, Süleyman Samıkıran, Orhan Köseoğlu, Osman Tanlak, Fatih Mehmet Alsaç ve Erkan Karadişoğlu'dan oluştu. - BALIKESİR

Türk Eğitim Sen, Ahmet Baki, Balıkesir, Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:17 Kaynak: İHA
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