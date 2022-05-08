Türk Eğitim-Sen, çalışan annelerin çocukları için ücretsiz kreş istedi - Son Dakika
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Türk Eğitim-Sen, çalışan annelerin çocukları için ücretsiz kreş istedi

08.05.2022 12:18
Türk Eğitim-Sen, çalışan annelerin çocukları için ücretsiz kreş istedi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, özel veya kamu ayrımı yapılmaksızın çalışan annelerin çocuklarına ücretsiz kreş imkanı sağlanmasını istedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, özel veya kamu ayrımı yapılmaksızın çalışan annelerin çocuklarına ücretsiz kreş imkanı sağlanmasını istedi.

Geylan, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, eğitimin ailede başladığını, çocukların ilk öğretmeninin de anneler olduğunu vurguladı.

Mazeret tayin hakkının keyfiyet değil, zorunluluk olduğunu ifade eden Geylan, "Anayasa'mızın 41. maddesi kamu yönetimine aile birliğini sağlama yükümlülüğünü veriyor. Anneler, çocuklarına hasret kalmamalı, aileler birleştirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınları çalışma hayatından uzaklaştıran etkenlerin başında çocuk bakımı sorumluluğunun geldiğini kaydeden Geylan, şöyle devam etti:

"Çocuğuna bakacak biri olmadığından dolayı anne, kazandığı ücret ile bakıcı bulmakta veya çocuğunu kreş ya da anaokuluna yazdırmaktadır. Bu durum kadının gelirinin büyük bir çoğunluğunu harcamak zorunda kalmasına neden olmakta ve onu çalışma hayatından uzaklaştırmaktadır. Bu noktada hükümet, özel veya kamu görevlisi çalışanı ayrımı yapılmaksızın çalışan annelerin çocuklarına ücretsiz kreş imkanı sağlamalıdır."

Geylan, Türkiye Kamu-Sen olarak toplu sözleşmede aile ve çocuk yardımı olmak üzere tüm sosyal yardım ve ödemelerin yükseltilmesini, tüm kamu görevlilerine doğum yardımı ödenmesini, doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılan kamu görevlilerinin sosyal güvenlik primlerinin kurumları tarafından yatırılmasına devam edilmesini, söz konusu personele izinleri süresince maaşlarının dörtte biri oranında destek ödemesi yapılmasını da istedi.

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Türk Eğitim Sen, Anneler Günü, Anayasa, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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