Türk Eğitim-Sen'den 100 Bin Öğretmen Ataması Talebi

Türk Eğitim-Sen üyeleri, 2019 yılı içinde 100 bin öğretmen ataması yapılmasını talep etti.

Türk Eğitim-Sen üyeleri, 2019 yılı içinde 100 bin öğretmen ataması yapılmasını talep etti.



Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan sendika üyeleri, "İzin verin yeni nesil bizim eserimiz olsun", "Şubatta en az 40 bin atama", "Son nefeste bile öğretmen öleceğim" yazılı pankartlar açtı, atama taleplerini içeren sloganlar attı.



Genel Başkan Talip Geylan, burada yaptığı basın açıklamasında, yurt genelinde 200 bin öğretmen açığı bulunduğunu söyledi.



Öğretmen açığının 200 bine ulaştığı ülkede eğitime yapılan yatırımın övülmemesi gerektiğini savunan Geylan, "En güzel binaları yapsanız da en iyi teknolojileri koysanız da sınıfta öğretmen yoksa eğitime yapılan yatırım beyhude demektir." diye konuştu.



Geylan, bu yıl 20 bin öğretmen ataması öngörüldüğünü ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, "40 bini şubatta olmak üzere 100 bin öğretmen ataması talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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