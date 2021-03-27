Türk Eğitim-Sen'den "2023'e Doğru Türkiye'de Yükseköğretim Çalıştayı" - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen'den "2023'e Doğru Türkiye'de Yükseköğretim Çalıştayı"

27.03.2021 10:41
Türk Eğitim-Sen'den

Türk Eğitim-Sen, 26-28 Mart 2021 tarihlerinde 2. Maarif Kongresi kapsamında "2023'e Doğru Türkiye'de Yükseköğretim Çalıştayı" düzenliyor.

Türk Eğitim-Sen, 26-28 Mart 2021 tarihlerinde 2. Maarif Kongresi kapsamında "2023'e Doğru Türkiye'de Yükseköğretim Çalıştayı" düzenliyor.

"Üniversiteler YÖK", "Üniversitelerin Çıktıları", "Lisansüstü Eğitim", "Bilim İnsanı Yetiştirme", "Yükseköğretimde Etik", "Yükseköğretimde Mobbing", "Dünya Üniversiteleri Arasındaki Yerimiz" olmak üzere toplam 7 ayrı komisyonun 7 ayrı konu başlığını ele aldığı çalıştaya; Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Kocakaplan ve çalıştay komisyonlarında görevli olan alanında uzman, Türk Yükseköğretimi üzerine çalışmalar yapmış akademisyenler online olarak katıldı.

"İnsan odaklı eksiklerin giderilmesi ve hali hazırda ortada bulunan sorunların çözülmesi gerekmektedir"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan yaptığı konuşmada, çalıştayın Türk Yükseköğretimine ve ülkemize hayırlı olmasını dileyerek, "Yükseköğretim; bireylere bir meslek, bir görev formasyonu ve toplumsal rol kazandırırken; onları eğitimin temel amaçları içinde yer alan, bütün milli ve evrensel normlara uygun olarak yetiştirmeyi de temel ilke olarak yerine getirmelidir. "Türk milletine yakışan karakter ve şahsiyet donanımını çağın bilimsel kazanımları ile birleştirerek geleceği emanet edeceğimiz süreci hazırlamak, Türk yükseköğretiminin üstlendiği temel amaç olmalıdır. Bu amacın yerine getirilmesinde, yükseköğretim sistemimizden ülkemizin ve milletimizin taleplerinin karşılanmasında kuramsal, ilkesel ve insan odaklı eksiklerin giderilmesi ve hali hazırda ortada bulunan sorunların çözülmesi gerekmektedir" diye konuştu.

"Yeni Türk asrında devlet ve millet olarak azimle çalışmalıyız"

Türk Eğitim Sen'in bugüne kadar yapmış olduğu etkinliklerin, bu omurga üzerinde şekillendiğini söyleyen Geylan, "Bu ilke ve kararlılıkla Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılından sonra başlayacağına inandığımız, bu uğurda emek verdiğimiz yeni Türk asrında devlet ve millet olarak azimle çalışmalıyız. Hedeflerimize ulaşabilmenin yolunun, insan kaynağımızı yükseköğretim aşamasında da doğru yönlendirmek ve eğitmekten geçtiğinin farkında olmalıyız. Her durum ve şartta Türk milletinden yana taraf olma düsturumuza uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olan 2023'e bir hazırlık ve bir yol haritası belirlemek amacıyla 13-18 Temmuz 2021 tarihinde 2'inci Maarif Kongresi'ni düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Geylan, çalıştayda ele alınacak konu başlıklarını da sıralayarak, "Çalıştay ile Türk Yükseköğretiminin güncel sorunları, çözüm önerileri ve 2023 sonrası ideallerimizin gerçekleşmesine dair öngörülerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz" dedi. Başkan Geylan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda Türk Yükseköğretimine dair; Yükseköğretim kurumu ve üniversiteler ekseninde çözümlere dair ideal bir sistem için önerilerin sunulacağı, Türk üniversitelerinin, Dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 500 içerisine nasıl girebileceği ve bunun sürekliliğinin nasıl sağlanacağı, Programlara öğrenci kabulünde aksayan yönler ve bunlara ilişkin çözümlerin üretileceği, mezun olan öğrencilerin istihdama katılımında yaşanan sorunlar ile bazı alanlarda oluşan mezun enflasyonunun nasıl ortadan kalkacağı, Üniversitelerimizde görev yapan akademik ve idari personelin; ülkemiz, milletimiz ve dünya insanlığı için nasıl daha faydalı olabileceği üzerinde görüşmelerin yapılacağı, Akademik ve idari personelin mesleki ve bilimsel birikimleri ekseninde değerlendirmesi yapılarak atama yükseltilme ile görevlendirilme hususlarının öne çıkarılacağı, Türk yükseköğretiminde akademik personelin yapacağı bilimsel çalışmaları teşvik etmek amacıyla uygulamaya konulan ve sürekli kural değişimleri ile motivasyonlarını kıran akademik teşvik sisteminin nasıl kemale erdirileceği, Liyakat ve çalışma başarısı yerine farklı üyeliklerin ve referansların merkeze alındığı bir atama ve yükseltilme sisteminin Türk üniversitesinde yapmış olduğu tahribatın ana hatları ile masaya yatırılacağı, Covid 19 sürecinde kendilerine karşı anlayış bekleyen lisans ve lisansüstü öğrencilerinin öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle emeklerinin heba olmasının nasıl önleneceğine dair çözüm önerilerinin üretileceği, Ülkemiz sanayi ve teknolojisinin uygulama alanı olan iş dünyası ile kurulacak iletişim köprüleri vasıtasıyla ihtiyaca uygun nitelikli insan yetiştirilmesinde hangi rolün üstlenilmesi gerektiği, Akademik dünyanın görünen görünmeyen temel yükünü çeken araştırma görevlisi ve öğretim görevlilerinin, iş güvencelerinin teminat altına alınması hususunda hangi adımların atılması gerektiği, Ar-Ge ve üretim ekseninde üniversitelere düşen görevlerin ifası ile bu sürecin ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı, Üniversitelerin bilimsel yayın performansının nasıl artırılacağı üzerine önerilerin getirileceği, Bilim insanı yetiştirme programının oluşturulması ve uygulanmasına dair değerlendirmelerin yapılacağı, gibi pek çok nokta hedefli problem mercek altına alınacaktır."

Çalıştayın, 27-28 Mart tarihlerinde de devam edeceği, komisyon çalışmalarının ardından ortaya çıkan raporlar, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından bir kitapta toplanarak, başta YÖK olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderileceği belirtildi. - ANKARA

Türk Eğitim-Sen'den 2023'e Doğru Türkiye'de Yükseköğretim Çalıştayı
Türk Eğitim-Sen'den 2023'e Doğru Türkiye'de Yükseköğretim Çalıştayı
Türk Eğitim-Sen'den 2023'e Doğru Türkiye'de Yükseköğretim Çalıştayı

Türk Eğitim Sen, Türkiye, Mart, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Eğitim-Sen'den '2023'e Doğru Türkiye'de Yükseköğretim Çalıştayı' - Son Dakika


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