Türk Eğitim-Sen'den Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, "Bahar Kalkanı Harekatı'nın bölgede huzur ve güveni yeniden tesis edeceğine inanıyor ve her konumda devletimizin yanında ve emrinde olduğumuzu bütün dünya kamuoyuna ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bostan, yaptığı yazılı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdiklerini belirterek, "Bölgedeki mücadelemiz, artık terörle mücadelenin çok ötesine geçmiş, sadece bölgedeki varlığımızı değil, bir süre sonra topraklarımızdaki selametimizi de muhafaza etme gayretine dönüşmüştür. Yüce yaradan, devletimize güç versin. Gün, siyasi ya da diplomatik mülahazalar yapma günü değil, devletimizin arkasında sorgusuz sualsiz saf tutma günüdür. Gün, mücadeleye topyekun omuz verme günüdür. Böylesi zamanlarda sorumluluk sahibi ve vatansever herkese düşen, birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacak pozisyon almaktır." değerlendirmesini yaptı.

Şehitler nedeniyle Türk milletinin acısının büyük olduğunu anımsatan Bostan, şöyle devam etti:

"Belki yüreklerimizi dağlayacak başka gelişmelere de şahit olabiliriz. Lakin artık söz sırası Mehmetçikte olmalı, milletçe devletimizin yarınlarımız için atacağı adımlara, duruş ve dualarımızla destek olunmalıdır. İnanıyor ve güveniyoruz ki devletimiz, her türlü askeri müdahale hakkını ve mücadele kararını haklı ve meşru görerek, Mehmetçiklerimizin canına ve ülkemizin güvenliğine kastedenlerden hesap soracaktır ve yine inanıyor ve güveniyoruz ki Türk milleti, tam bir seferberlik ruhuyla devletimizin alacağı her karar, her uygulama ve her tasarrufun bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır. Öte yandan millet düşmanlarının ve fitne odaklarının böylesi zamanları fırsat olarak kullandığını da biliyoruz.

Milletimizin acı ve haklı öfkesinin manipüle edileceği bilinciyle herkesin söylem, tutum ve paylaşımlarına azami dikkat göstermesi gerektiği unutulmamalıdır. Şunu görüyoruz ki, başta FETÖ ve PKK kaynaklı sosyal medya hesapları ve etki ajanları aktif haldedir. Toplumumuzu kışkırtmak ve kaos oluşturmak için gayret içerisindedirler. İnsanlarımızı tahrik ederek toplumsal huzuru bozacak ve sosyal infiale neden olacak hareketlenmeler hedeflemektedirler. Devletimiz, ciddi bir mücadele içerisindeyken, ülkemiz içerisinde bir huzursuzluk çıkarmanın peşinde olanlar en büyük ihanetin sorumlusudurlar."

Bostan, bu nedenle özellikle milli sorumluluğun şuurunda olan tüm kişi ve kuruluşların, iç karmaşa çıkarmak isteyen unsurlara karşı sabırla siper olması gerektiğini vurgulayarak, "Biz Türk Eğitim-Sen olarak, Bahar Kalkanı Harekatı'nın bölgede huzur ve güveni yeniden tesis edeceğine inanıyor ve her konumda devletimizin yanında ve emrinde olduğumuzu bütün dünya kamuoyuna ilan ediyoruz." ifadesine yer verdi.