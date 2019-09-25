Türk Eğitim-Sen'den Ceren Damar açıklaması

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı sırada öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel hakkında açıklama yayınlayan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 'CerenDamarlarÖlmesin' hashtagiyle yaptığı sosyal medya çalışması hakkında da bilgi verdi.



Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak tarihinde üniversitedeki odasında öğrencisi tarafından öldürülmüştü. Bu olayın üzerinden 9 ay geçerken, 27 Eylül tarihinde Ceren Damar Şenel davasının ilk duruşması yapılacak. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, duruşmaya günler kala, hem Ceren Damar Şenel davasına hem de eğitimcilere yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla 24 Eylül'de sosyal medya çalışması yaparak, 'CerenDamarlarÖlmesin' hashtagiyle Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Talip Geylan'ın ilk paylaşımıyla başladı. Çalışmaya yüzlerce destek mesajı geldi.



Geylan, Türk Eğitim-Sen'in 27 Eylül'de Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan Ceren Damar Şenel davasına müdahil olacağını söyleyerek, "Duyarsız kalmayalım. Adalet hem de hemen" dedi.



Bu davaya toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkmasını isteyen Geylan, "Eğitimcilere sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Bu noktada Ceren Damar Şenel davasına herkes müdahil olmalı ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddete en yüksek perdeden tepki gösterilmelidir. Toplumsal duyarlılığı artırarak şiddet olaylarının önüne geçebiliriz" şeklinde konuştu.



Eğitim çalışanlarının güven ve huzur ortamında çalışması için her türlü tedbirin alınması gerektiğini bildiren Geylan, eğitim çalışanlarına şiddet uygulandığında bir şikayete bağlı kalmaksızın fail hakkında kamu davası açılması ve en ağır cezai müeyyidelerin uygulanmasını talep ettiklerini aktararak, "Yasa koyuculara sesleniyorum: İvedilikle önleyici ve caydırıcı tedbirler alın. Eğitim çalışanlarımızı koruyamazsak, geleceğimiz olan çocuklarımızı da kaybederiz. Öğrenci kılıklı cani tarafından katledilen Ceren Damar Şenel kardeşimizin duruşması 27 Eylül'de görülüyor. Her zaman söylüyoruz; eğitimciye verdiğimiz değer, aslında çocuklarımıza yani geleceğimize verdiğimiz değerdir. Duyarsız kalmayalım! Adalet hem de hemen. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı önleyici tedbirler alınmalı ve failler için etkili müeyyideler getirilmelidir. Yasa koyucuları göreve davet ediyoruz. Toplumun tüm kesimlerine sesleniyorum; En kıymetli varlığınızı, yani çocuklarınızı emanet ettiğiniz eğitimcilere yönelik şiddet olayları, sadece eğitim çalışanlarının değil, tüm toplumun meselesidir. Türk Eğitim Sen, 27 Eylül 2019 Cuma günü Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde olacak ve Ceren Damar Şenel kardeşimizin katili hakkında adaletin vereceği hükme şahitlik edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA