Türk Eğitim-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, eğitim çalışanlarına yönelik şiddete dikkati çekmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 81 ilden 81 mektup göndereceklerini bildirdi.

Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlemesi için kanun teklifi hazırladıklarına işaret etti.

Teklifi MHP TBMM Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'e teslim ettiklerini belirten Geylan, şu ifadeleri kullandı:

"Teklifimizin en kısa sürede TBMM'deki tüm partilerin mutabakatıyla yasalaşmasını istiyoruz. Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle eğitim çalışanlarına şiddete dikkati çekmek için 19 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanı'na 81 ilden 81 mektup göndereceğiz. Bundan sonra eğitim çalışanlarına şiddet uygulayanların gereken müeyyideyle karşılaşmasını diliyoruz."

"Meslek Kanunu bir an önce çıkarılmalı"

Öğretmenlik Meslek Kanunu çalışmasının bütçe yokluğu nedeniyle ertelendiği iddialarına da değinen Geylan, şunları kaydetti:

"23 Ekim 2018'de büyük bir tanıtımla 2023 Eğitim Vizyon Belgesi açıklandı. Bu belgenin taşıyıcı kolonu Öğretmenlik Meslek Kanunu olmuştu. Dolayısıyla Meslek Kanunu'nu ertelemek demek, hükümetin eğitimdeki iddialarının önemli bir kısmından şimdilik vazgeçmesi anlamına gelir. Meslek Kanunu bir an önce çıkarılmalı. Tabii Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak istemiyoruz. 657 Sayılı Kanun'dan kaynaklanan haklarımızın baki kalması kaydıyla bu kanunu destekliyoruz."