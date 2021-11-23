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Türk Eğitim-Sen'den "Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılsın" talebi - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen'den "Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılsın" talebi

23.11.2021 12:57
Türk Eğitim-Sen'den "Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılsın" talebi

Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, öğretmenlik meslek kanununun, mesleğin statüsünü yükseltecek, hak kayıplarına yol açmayacak şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, öğretmenlik meslek kanununun, mesleğin statüsünü yükseltecek, hak kayıplarına yol açmayacak şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Akkaş, sendika tarafından düzenlenen "24 Kasım Öğretmenleri Anlama" konulu anket çalışmasının sonuçlarını Kamu-Sen Genel Merkezi'nde açıkladı.

Anket sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede Akkaş, "Öğretmenlik meslek kanunu, mesleğin statüsünü yükseltecek, hak kayıplarına yol açmayacak şekilde hayata geçirilmelidir. Tüm eğitim çalışanlarına 24 Kasım'da bir maaş ikramiye verilmelidir. Eğitim çalışanlarının yaşadığı ekonomik kayıplar mutlaka telafi edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını süresince, zaman zaman okullar kapatılsa bile hizmetlisinden memuruna, öğretmeninden yöneticisine kadar bütün eğitim çalışanlarının olağanüstü gayret gösterdiğini vurgulayan Akkaş, bu sebeple eğitim çalışanlarının başarı belgesiyle ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitimin her alanında mülakatın kaldırılması gerektiğini belirten Akkaş, atama ve görevde yükselmelerde yazılı sınav, liyakat, bilgi ve birikimin esas alınması gerektiğini ifade etti.

Akkaş, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak yasal tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitim çalışanlarının anket sorularına yanıtları

Eğitim çalışanlarının, ekonomik ve mesleki sorunları, yüz yüze eğitim süreçleri, meslek mensuplarına yönelik şiddet ve toplu sözleşme sürecine ilişkin düşüncelerini de kapsayan anket çalışmasına, 3-13 Kasım'da 13 bin 261 öğretmen katıldı. Ankete katılanların yüzde 34'ü kadın eğitim çalışanlarından oluştu.

Buna göre, gıda masraflarının 2 bin lira ve üzerinde olduğunu belirten eğitimcilerin yüzde 19,8'i ek iş yaptığını, yüzde 82,6'sı da borcu bulunduğunu ifade etti.

Ek iş yaptığını belirten katılımcıların yüzde 44,4'ü özel ders verdiğini, yüzde 24,5'i tarım ve hayvancılıkla uğraştığını, yüzde 9,3'ü ticaret yaptığını aktardı.

Eğitimciler, "Son zamlardan sonra sizi ekonomik olarak hangisi etkiledi?" sorusunu, sırasıyla gıda fiyatları (yüzde 79,5), akaryakıt harcamaları (yüzde 53,4), elektrik/su/doğalgaz maliyetleri (yüzde 45,3), kredi ödemeleri (yüzde 29,2), kira ödemesi (yüzde 27,8) şeklinde yanıtladı.

Öğretmenlerin yüzde 59,2'si evlerinin kendilerine ait olduğunu belirtirken, yüzde 33,8'i kirada oturduğunu, yüzde 7'si de ailesinin evi olduğunu aktardı. Kirada oturduğunu ifade eden öğretmenlerin yüzde 38,3'ü kiranın maaşının yüzde 21 ila yüzde 30'una karşılık geldiğini belirtti.

Eğitim çalışanlarının yüzde 64,3'ü okullarında karantinaya alınan sınıfın olduğunu, yüzde 91,7'si karantinadaki sınıflarda uzaktan eğitimin devam ettiğini belirtti.

Uzaktan eğitim ve tam kapanmalar nedeniyle öğrencilerin yaşadığı sorunların ne olduğu sorusunu eğitimciler, "öğrenme kayıplarının olması (yüzde 20,67), dikkat ve motivasyon eksikliği (yüzde 17,66) ve okula karşı isteksizlik (yüzde 17,07) olarak yanıtladı.

Katılımcıların yüzde 94,75'i Kovid-19 aşısı yaptırdığını, yüzde 86,8'i yüz yüze eğitim başladığından beri hastalığa yakalanmadığını belirtirken, yüzde 13,2'si yakalandığını ifade etti.

Eğitim çalışanlarının beklentileri en çok sırasıyla, öğretmenlik mesleğinin saygınlığının geri kazandırılması (yüzde 71,7), öğretmenlerin ücret sorunlarının çözülmesi (yüzde 58,1) 3600 ek gösterge sözünün yerine getirilmesi (yüzde 55,4) ve öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması (yüzde 40) olarak sıralandı.

Öğretmenler Günü, Türk Eğitim Sen, Sendika, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Eğitim-Sen'den 'Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılsın' talebi - Son Dakika


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