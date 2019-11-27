Türk Eğitim-Sen'den Rektör Karacoşkun'a Öğretmenler Günü Kutlaması

Türk Eğitim-Sen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'ı öğretmenler günü sebebiyle kendisini kutlayarak çiçek takdiminde bulundu.



Türk Eğitim-Sen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi ve Başkan Yardımcısı Hasan Utucu, Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ederek, öğretmenler günü sebebiyle kendisini kutlayarak çiçek takdiminde bulundu. - KİLİS