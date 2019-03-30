Türk Eğitim-Sen'den Seçim Açıklaması
28 dakika önce
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için, "Türk Milleti'nin vereceği karar devletimizin teminatıdır" dedi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için, "Türk Milleti'nin vereceği karar devletimizin teminatıdır" dedi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, gerçekleştirilecek yerel seçim öncesinde mesaj yayınladı. Geylan mesajında, seçimlerin ülke geleceği için hayırlar getirmesini diledi..
Mesajında Türk milletin en doğru kararı vereceğine inandığını belirten Geylan şunları söyledi:
"2023 yolunda ekonomik kalkınmasını sağlamış, kamu çalışanlarının da huzur içerisinde olduğu müreffeh toplum idealini yakalamış, uluslararası saygınlığını artırmış, içeride ve dışarıda tüm terör unsurlarını dize getirmiş güçlü Türkiye
özlemi en büyük niyazımızdır. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne giderken son eşik olan yerel seçimlerin; demokrasimizin sıhhatine, milletimizin birliğine, vatanımızın dirliğine ve ebed müddet devletimizin bekasına katkı sağlamasını niyaz ediyorum. Herkesin vatandaşlık sorumluluğuyla mutlaka oy kullanması gerektiğini vurguluyor; sonuç ne olursa olsun, her zaman ferasetine güvendiğimiz milli şuurun vereceği kararın, ülkemiz için hayırlar getireceğine inanıyorum." - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:32 Kaynak: İHA
Galatasaray'dan UEFA Açıklaması: 75 Milyon Lira Ödendi
4 Milyar Dolarlık Miras Davasında Karar Verildi!
Kıvanç Tatlıtuğ'un Haciz Davası Bitti
Almanya, 3 Boyutlu Yazıcılarla Yapay Organ Geliştiren Türk Doktoru Konuşuyor