Türk Eğitim-Sen'den Sözleşmeli Öğretmenler İçin Mazeret Tayini Talebi
45 dakika önce
Türk Eğitim-Sen üyesi bir grup, sözleşmeli öğretmenlerin tayin sorunlarına dikkati çekmek için eylem düzenledi.
Türk Eğitim-Sen üyesi bir grup, sözleşmeli öğretmenlerin tayin sorunlarına dikkati çekmek için eylem düzenledi.
Tayin olamadıkları için ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalan sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla Ankara Ulus
Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri "Ailemle yaşamak istiyorum" ve "Hem işimiz hem eşimiz" yazılı dövizler açıp, "Eşimden boşanmak istemiyorum" ve "Şubatta tayin istiyoruz" sloganları attı.
Bazı eylemciler de tayinlerinin yapılmamasını ayaklarına bağladıkları zincirlerle protesto etti ve helva dağıttı.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, burada yaptığı açıklamada, sözleşmeli pek çok öğretmenin mazeret tayini yapılmadığından yıllardır ailelerinden uzak yaşamak zorunda bırakıldığını belirtti. Bu durumun aile birliğinin sağlanması ve eğitim kalitesi açısından sorunlara neden olduğunu ifade eden Geylan, "Eş ve sağlık özrü mağdurlarının tamamına bu yarıyıl tatilinde tayin hakkı vermesini talep ediyoruz." diye konuştu.
Sözleşmeli öğretmenliğin "çakılı çalıştırma" yöntemi nedeniyle insani olmadığını kaydeden Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin ivedilikle bu soruna çözüm üretmesini beklediklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:15 Kaynak: AA
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