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Türk Eğitim-Sen'den YKS'de baraj puanlarının kaldırılmasına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen'den YKS'de baraj puanlarının kaldırılmasına ilişkin değerlendirme Açıklaması

13.02.2022 12:12
Türk Eğitim-Sen'den YKS'de baraj puanlarının kaldırılmasına ilişkin değerlendirme Açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, üniversite sınavlarında temel bilimlerde öğrenci başarıları, net sayıları ve puanların dikkatle incelenerek bu yöndeki başarıyı artırıcı çalışmalar yapılması gerektiğini bildirdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, üniversite sınavlarında temel bilimlerde öğrenci başarıları, net sayıları ve puanların dikkatle incelenerek bu yöndeki başarıyı artırıcı çalışmalar yapılması gerektiğini bildirdi.

Geylan, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) baraj puanlarının kaldırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Üniversiteye öğrenci yerleştirme sistemi tartışılırken hareket noktasının, hem öğrencinin potansiyeli ve yeterliliğine uygunluk hem de ülkenin ihtiyaçlarının karşılanması olması gerektiğini belirten Geylan, "Fakat bu gereklilik ifade edilirken, sistemi sadece puan barajı üzerinden değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin dönem, yıl sonu ve ders bazındaki başarılarının takip edilmesinin, sınıflarda görev yapan öğretmenlerin, okul idarecilerinin ve eğitim camiasının görüşleriyle kalıcı ve çözüm odaklı tedbirler alınmasının önemine dikkati çeken Geylan, "Üniversite kapısına gelmeden, tabiri caiz ise araba devrilmeden öğrencilere yol gösterilerek çözüm üretilmelidir. Üniversite sınavlarında temel bilimlerde öğrenci başarıları, net sayıları, alınan puanlar dikkatle incelenmeli bu başarıyı artırıcı çalışmalar yapılmalıdır. Bu elzemdir ve zaman kaybetmeden kalıcı çözümler üretilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Barajın kaldırılması, bir pansuman tedavi olarak gündeme gelmiştir"

Talip Geylan, Kovid-19 salgınının fedakar öğretmenlerin üstün gayreti ile mümkün olan en az kayıpla giderilmeye çalışıldığını ancak tüm gayretlere rağmen öğrencilerin sınav havasına giremediğini, en yakınları dahil yaşadıkları vefatlar, şahit oldukları can kayıpları gibi unsurların oluşturduğu ortamın da sınava hazırlık süreci, altyapı ve hazır bulunuşluk durumunu olumsuz etkilediğini aktardı.

Barajın, bu psikolojideki öğrenciler için, üniversitede eğitim şansına engel olduğuna dikkati çeken Geylan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıdan eldeki imkanlar dahilinde, barajın kaldırılması, bir pansuman tedavi olarak gündeme gelmiştir. Fakat köklü iyileştirme ve sorunun köküne yönelik çalışmalar yapılmadığı takdirde kalıcı tedavi üretilmez ise bu süreç kangren olup bütün eğitim sistemimizi bir hastalık haline sürükleyecektir. Öncelikle, puan sıralamasına göre yerleştirme yapılan bir sistemde, üniversite programlarının kontenjanlarının, ülkenin ve sektörlerin ihtiyacına göre sınırlandırılmasıyla zaten doğal olarak bir baraj getirilmiş olacağı ve bundan dolayı ayrıca TYT ve AYT için baraj uygulanmasına gerek kalmayacağı görülmelidir."

Üniversiteye geçiş aşamasında, öğrencilerin tüm hayatının tek bir merkezi sınava göre tayin edilmesinin doğru olmadığının altını çizen Geylan, öncelikle üniversitenin, "istihdamın tek seçeneği olduğu" algısını değiştirmek ve mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek gerektiğine işaret etti.

Geylan, TYT'te 135 dakika olan sınav süresinin 30 dakika artırılmasını da kural eşitliğini bozmadığı için olumlu bulduklarını kaydetti.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türk Eğitim Sen, Üniversite, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Eğitim-Sen'den YKS'de baraj puanlarının kaldırılmasına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika


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