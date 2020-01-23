Türk Eğitim-Sen'den YÖK'e üniversitelerde tayin çağrısı - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen, üniversitelerde görev yapan idari personele tayin hakkı tanınması için başlatılan dilekçe kampanyasında toplanan dilekçeleri YÖK'e gönderdi.



Üniversitede çalışan idari personelin 657 Sayılı DMK hükümlerine tabi olarak çalışan kamu personeli olmasına rağmen üniversitelerin kendilerine özgü durumları nedeniyle eş, sağlık v.b. özür durumu tayin hakkından yararlanamadığını belirten Türk Eğitim-Sen şubeleri, bu hak mahrumiyetinin sona erdirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Konuya ilişkin Türk Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, "Nakil durumları açısından diğer memurlardan farklı uygulamalara maruz kalan üniversitelerde görev yapan idari personel bu yönüyle büyük bir haksızlık yaşamaktadır. Düşünebiliyor musunuz üniversitelerde görev yapan idari personel, sağlıkla ilgili bir sorun dahi yaşasa tayin isteyememektedir. Bu da var olan sağlık sorunlarının düzenli tedavi imkanı olmadığı için daha da artmasına ve ilerlemesine neden olmaktadır. Ayrıca eş ve çocuklarından ayrı kalan idari personelin eşleri arasında huzursuzluk yaşanmakta, bazıları boşanma aşamasına gelmekte, dolayısıyla aile bütünlükleri bozulmaktadır" denildi.



Mobbinge maruz kalan üniversite çalışanlarının verimli ve kaliteli iş üretemediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yer değiştirme talebi olan ve muvafakat için kurumu ile sorun yaşayan personele yapılan keyfi uygulamalar da çalışanlar üzerinde psikolojik baskı oluşmasına neden olabilmektedir. Mobbinge maruz kalan üniversite çalışanları verimli ve kaliteli iş üretememektedir. Türk Eğitim-Sen olarak bu hak mahrumiyetlerine kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Dolayısıyla YÖK'e gönderilmek üzere bir dilekçe kampanyası başlattık. Bu kampanya kapsamında YÖK'ün üniversitelerde görev yapan personelin 3 yıl görev yapmak kaydıyla isteğe bağlı olarak, özürleri varsa bu özür durumlarına binaen diğer üniversitelere geçişine imkan sağlayacak ve karşılıklı yer değiştirme (becayiş) hakkını da kapsayacak şekilde bir yönetmelik çıkarmasını talep ediyoruz. YÖK bu talebimizi hayata geçirirse üniversite personeli daha huzurlu, verimli ve mutlu olarak çalışacaktır. Dolayısıyla YÖK'ün konuyu bir an önce gündeme almasını ve çözüm üretmesini bekliyoruz. Mücadelemiz sonuç alınıncaya kadar devam edecektir." - ANKARA