Türk Eğitim Sen Edirne Şubesi, HDP'li Paylan hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Türk Eğitim Sen Edirne Şubesi, TBMM'de sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifi veren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Edirne Adliyesi önünde açıklamada bulunan Türk Eğitim Sen Edirne Şube Başkanı Mustafa Kaplan, Paylan'a tepki gösterdi.

Kaplan, Türk Eğitim Sen olarak milli ve manevi değerlere yapılan saldırıların karşısında olduklarını belirtti.

Paylan hakkında su duyurusunda bulunduklarını aktaran Kaplan, "Türk Eğitim Sen, milli birlik ve beraberliği esas alır. Biz de bu bağlamda Türk Eğitim Sen Edirne Şubesi olarak PKK ağzıyla ihanet içerisinde hareket etmeyi alışkanlık haline getiren bölücü vekil hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına, yalan ve iftira dolu açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin hiçbir zaman soykırım yapmadığını dile getiren Kaplan, "Bilinen tarihin her döneminde onlarca imparatorluk ve devlet kurmuş olan milletimizin sicilinde tek bir leke yoktur." diye konuştu.