Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. 8 Mart'ın önemli bir gün olduğuna işaret eden Geylan, kadın cinayetlerinin arttığı, kadınların adeta ikinci sınıf muamele gördüğü, kız çocuklarının okumadan evlendirildiği ve istismara uğradığı Türkiye'de bu anlamın ve önemin daha da arttığını belirtti. Kadının toplumdaki önemine vurgu yapan Geylan, "Ancak ne yazık ki ülkemizde kadına yönelik bakış açısı, tutum, davranış onların bulunması gereken konuma ulaşamamasına yol açmaktadır. Oysa tarihimiz Türk kadınlarının kahramanlık öyküleri ile bezenmiştir. Bu toprakların vatan yapılmasında, bayrağımızın göklerde anlı şanlı dalgalanmasında kadınların büyük emeği vardır. Halide Edip Adıvar'dan Gördesli Makbule'ye, Şerife Bacı'dan Halime Çavuş'a, Kara Fatma'dan Nezahat Onbaşı'ya kadar milli mücadelenin kadın kahramanlarının her biri ayrı ayrı gururumuzdur. Cesareti karakteri olan, inancıyla olmaz denileni başaran kahraman Türk kadınlarını saygıyla, rahmetle yad ediyoruz" dedi.



Günümüzde kadınların şiddete uğradığını, hakaret ve aşağılayıcı sözlere maruz kaldığını, istismar edildiğini ve öldürüldüğünü aktaran Geylan, "Kimi yerlerde kız çocuklarımızın eğitiminin önünde hala büyük engeller var. 18 yaşın altındaki kız çocukları gayri resmi şekilde evlendiriliyor. Zorla ve yasa dışı şekilde evlendirilen bu çocuklar bilinçsiz anne-babalarının kurbanı oluyor, hatta ve hala başlık parası gibi çok eskiden kalan gelenekselleşmiş alışkanlıklar sürdürülüyor. Kadınlar iş hayatında, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim mekanizmalarında az sayıda temsil ediliyor, siyasette ötekileştiriliyor. Tüm bu olumsuz tutumları önlemek için şiddete eğilimlenen değil, eğitimli, bilinçli, her türlü şiddet unsurunu reddeden bir nesil yetiştirmek en önemli husustur. Bu noktada farkındalık oluşturmak, kadını toplumun asli unsuru olarak görmek, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için cezai müeyyideleri artırmak çok önemlidir. Öte yandan kadını korumak devletin asli görevidir. Kadını koruyamayan, onu kaderiyle tek başına bırakan bir devlet anlayışını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu minvalde devletimiz, kadın cinayetlerine karşı çok daha hassas yaklaşmalı, bu cinayetleri önleyici ve caydırıcı tedbirler de almalıdır" ifadelerini kullandı.



"Kadınların iş gücüne katılma oranı erkeklerden daha düşük"



Kadınların çalışma hayatında sorunlar yaşadığını hatırlatan Geylan, "Çalışma hayatında ne yazık ki kadın sayısı erkeklere göre daha azdır. TÜİK araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki grubun istihdam oranı Kasım ayı itibarıyla yüzde 45,6, işgücüne katılma oranı ise yüzde 52,5'tir. Cinsiyete göre baktığımızda 15 ve daha yukarı yaştaki grubun işgücüne katılım oranı 2018 yılında erkeklerde yüzde 72,7, kadınlarda yüzde 34,2'dir. Cinsiyet ve eğitim durumuna göre aylık ortalama brüt ücrete baktığımızda 2014 yılı TÜİK verilerine göre yüksekokul ve daha yukarı grupta erkekler 4 bin 286 TL kazanırken, kadınlar 3 bin 470 TL kazanmaktadır. Kadınların sendikalaşma oranları da erkeklere göre daha düşüktür. 2016 yılı istatistiklerine göre Türkiye'de kamu görevlilerinin sendikalaşma oranı yüzde 71,64'tür. Erkeklerde sendikalaşma oranı yüzde 77,58, kadınlarda sendikalaşma oranı yüzde 64,09'dur. Kadınlarda sendikalaşma oranını erkeklerden daha az olması da sorgulanması gereken bir durumdur. Bu noktada sendikaların birincil görevi sendikaların önemini kadınlarımıza doğru bir şekilde anlatmaktır. Öte yandan kadınların önündeki engelleri kaldırmak, önce eğitim hayatında, ardından çalışma hayatında yer almasını sağlamak, kadını eve tutsak eden anlayışla mücadele etmek, bunun için de toplumun zihin kodlarını değiştirmek çok önemlidir. Özellikle sivil toplum kuruluşlarında kadının yeri çok önemlidir ve bu konuda kadınlarımızdan talep gelmesini önemsiyoruz. Kadınlar kendilerini yönetim mekanizmalarının dışında tutmamalı, yönetimde aktif olarak görev almalıdır. Kadınlarımız sivil toplum kuruluşlarında, sendikalarda ne kadar aktif görev alırsa, o denli başarılı işlere imza atmamız mümkün olacaktır" açıklamasında bulundu.



"Kız-erkek tüm çocuklarımızın okullaşma oranı yüzde 100 düzeyine çıkarılmalıdır"



Geylan, kız çocuklarının tamamının eğitim-öğretim içinde yer alması gerektiğinin altını çizdiği açıklamada, "Okumayan tek bir kız çocuğu kalmamalıdır. MEB 2018-2019 eğitim-öğretim yılı istatistiklerine göre ülkemizde kız çocuklarında okullaşma oranı ilkokulda yüzde 92,08, ortaokulda yüzde 93,64, ortaöğretimde yüzde 83,88, yükseköğretimde de yüzde 46,37'dir. Kız-erkek tüm çocuklarımızın okullaşma oranlarını artırmalı, çocuklarını okula göndermek istemeyenler hakkında ciddi yaptırımlar uygulanmalıdır. Okullaşma oranlarında yüzde 100 düzeyine ulaşmamız hayat memat meselesidir" ifadelerini kullandı.



"Şehit eşleri ve annelerinin acısı bizim de acımız"



İdlib'de şehit olan askerleri hatırlatan Geylan, şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar dilediklerini aktardı. Bu mücadelede her zaman her koşulda devletin ve askerlerin yanında olduklarını belirten Geylan, "Biz bu topraklarda rahat ve huzurlu yaşayalım, milletimizin birlik ve dirliği bozulmasın diye güzel ülkemiz ve bayrağımız için şehit olan tüm yiğit Mehmetçiklerimizin eşlerinin ve annelerinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Şehit anaları ve eşleri başımızın tacıdır. Onlara ne kadar minnettar olsak azdır. Başta devletimiz olmak üzere milletimizin şehit ailelerine gereken desteği her zaman vermesi çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki; büyük fedakarlıkla büyüttükleri çocuklarını şehit veren annelerin aynı yastığa baş koymaya bir ömür ant içmiş ancak vatan savunmasında yüreğinin yarısını kaybetmiş şehit eşlerinin hakkını asla ödeyemeyiz. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" dedi.