Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "20 bin atama için teşekkür ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: '20 bin atama için teşekkür ediyoruz' - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "20 bin atama için teşekkür ediyoruz"

7 saat önce

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 20 bin ek atama yapılacağı açıklamasına ilişkin, "20 bin atama için teşekkür ediyor, fakat yeterli olmadığını belirtmek istiyoruz" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 20 bin ek atama yapılacağı açıklamasına ilişkin, "20 bin atama için teşekkür ediyor, fakat yeterli olmadığını belirtmek istiyoruz" dedi.


Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 20 bin ek atama yapılacağına dair açıklamasını değerlendirdi. Geylan, Bakan Selçuk'a öğretmen ihtiyacı ve atama bekleyen öğretmenlerin talepleri konusunda gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür ederek, ancak bu açıklamaya dair çekinceleri bulunduğunu belirtti. Geylan, "Atama bekleyen öğretmenlerimiz tarafından ek atama talebi ortaya konulurken, Şubat atamasına ilave yapılması istenmekteydi. Bakan'ın yaptığı açıklamada ise 2020'de yapılacak ikinci atama vurgulanmıştı. Dolayısıyla eğitim kamuoyunun ve atama bekleyen meslektaşlarımızın beklentisi, açıklanan 20 bin atama dışında Ağustos'ta da ilave atama yapılmasıdır" dedi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avusturya Büyükelçiliği'ne atanan Ozan Ceyhun ülkücü camianın tepkisini çekti
Bakan Akar, telsizden İdlib'de görevli askerlere seslendi: Aynı başarıyı göstereceğinize inanıyoruz Putin, Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İran'da koronavirüsten 5 kişi öldü, vaka sayısı 750'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 18:27:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "20 bin atama için teşekkür ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]