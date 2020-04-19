Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan'dan "rehberlik öğretmenleri düzenlemesi" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan'dan 'rehberlik öğretmenleri düzenlemesi' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan'dan "rehberlik öğretmenleri düzenlemesi" açıklaması Açıklaması

16 dakika önce

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, rehberlik öğretmenlerine ilişkin düzenleme konusunda, "Rehberlik öğretmenlerimizin, izin ve tatil dönemlerinde görevlendirilmeleri isteğe bağlı olmalı ve görevlendirilenlere ek ders ücretleri yüzde 100 artırımlı ödenmelidir.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan'dan

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, rehberlik öğretmenlerine ilişkin düzenleme konusunda, "Rehberlik öğretmenlerimizin, izin ve tatil dönemlerinde görevlendirilmeleri isteğe bağlı olmalı ve görevlendirilenlere ek ders ücretleri yüzde 100 artırımlı ödenmelidir." ifadesini kullandı.

Geylan, yazılı açıklamasında TBMM'de kabul edilen kanun değişikliğinde, rehberlik öğretmenlerinin, tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebileceğine ilişkin hüküm bulunduğunu belirtti.

Kanunda, rehberlik öğretmenlerinin izinlerinin bir aydan az olamacağı yönünde de bir madde bulunduğuna işaret eden Geylan, şunları kaydetti:

"Rehberlik öğretmenlerimizi, diğer meslektaşlarından ayırarak değerlendirmek kabul edilemez. Tabii ki tüm öğretmenlerimiz sorumluluklarının farkındadır ve her daim gereğini yapmaktadırlar. Ancak angarya ve zorlama kabul edilemez. Sendika olarak daha önceki dönemlerde de önerdiğimiz gibi rehberlik öğretmenlerimizin, izin ve tatil dönemlerinde görevlendirilmeleri isteğe bağlı olmalı ve görevlendirilenlere ek ders ücretleri yüzde 100 artırımlı ödenmelidir."

Türk Eğitim Sen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 12:30 Kaynak: AA

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