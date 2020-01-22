Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan sınav çağrısı - Son Dakika
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan sınav çağrısı

6 saat önce

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın 15 Mart tarihinde yapılacağını hatırlatarak, kariyer kurgusunu eğitim yöneticisi olarak planlayan tüm meslektaşlarını sınava girmeye davet etti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan sınav çağrısı, System.String[]

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın 15 Mart tarihinde yapılacağını hatırlatarak, kariyer kurgusunu eğitim yöneticisi olarak planlayan tüm meslektaşlarını sınava girmeye davet etti.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Yönetici Atama Yönetmeliği'nde birkaç rötuş yaparak eğitim kurumlarına yazılı sınav esasına göre yönetici atanmasını sağladığını hatırlatan Geylan, "Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, geride bıraktığımız süreçte mülakatlarda yazılı sınav başarısının tahrip edilmesine de müsaade etmedi. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl 21 Nisan tarihinde yazılı sınav yapılmış, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında da 9 bini okul müdürü olmak üzere yaklaşık olarak 20 bin yönetici yazılı sınav esasına göre iş başı yapmıştı. Sayın Bakana bu konuda teşekkür etmiştik. Şimdi de yazılı sınavın ikincisi 15 Mart tarihinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, tıpkı geçen yıl olduğu gibi 15 Mart'ta yapılacak olan yazılı sınavın sonuçlarını da tahrip etmeden yönetici ataması yapmalıdır" diye konuştu.


Sınavla ilgili çağrıda bulunan Geylan, "Eğitimde kariyer amaçlayan arkadaşlarımız bu sınava mutlaka girmelidir. Yönetici adayları bu sınava girsin, başarılı olsun ve adı, sıfatı, pozisyonu ne olursa olsun hiç kimse ya da gruba biat etmeden kendi bileklerinin hakkı ile yönetici olsunlar" dedi.


Geylan sözlerini şöyle tamamladı:


"Kamudaki tüm yöneticilerin sadakat gösterecekleri tek yer devlet olmalıdır. Bu liyakat esaslı düzenin tesis edilmesi için de bir kimsenin ya da grubun referansıyla değil, sınav başarısıyla yönetici ataması ön koşuldur. O halde gelin bu mülakat garabetini kökten kaldırın, eğitim kurumları yöneticilerini sadece sınav başarısına göre atayın." - ANKARA

Türk Eğitim Sen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:57 Kaynak: İHA
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