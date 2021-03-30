Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan yüz yüze eğitim için Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan yüz yüze eğitim için Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı

30.03.2021 11:51
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan yüz yüze eğitim için Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı, System.String[]

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğrencileri okullarıyla buluşturmak için herkesin sorumluluk üstlenip Kovid-19 tedbirlerine uyması gerektiğini belirtti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğrencileri okullarıyla buluşturmak için herkesin sorumluluk üstlenip Kovid-19 tedbirlerine uyması gerektiğini belirtti.

Geylan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi'ndeki kafede düzenlediği basın toplantısında, bir yılı aşkındır salgının hayatın her alanını olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye ve insanlık aleminin salgından kurtulmasını, hayatın normal akışına dönmesini, yüz yüze eğitimin başlamasını dilediklerini anlatan Geylan, şöyle konuştu:

"Şu an üniversite yerleşkesindeyiz, öğrencimiz yok, öğrencisiz üniversitenin de tadı yok. En büyük temennimiz çalışanların öğrencilerle, öğrencilerin ise okullarıyla bir an önce buluşabilmesi. Bir süredir vaka, ağır hasta ve vefat sayıları düşme eğilimi göstermiş, bu duruma sevinmiş ve umutlanmıştık. Ancak yaklaşık 3 haftadır yeniden hem vaka hem de vefat sayılarında hepimizi endişeye sevk eden artışlar söz konusu. Özellikle son bir haftadır neredeyse günlük 30 binlerde seyreden bir vaka sayısı var. Bilim Kurulunun tavsiye ve telkinleri üzerine Bakanlar Kurulu dün itibarıyla yeniden bazı kısıtlama karalarını hayata geçirdi."

Geylan, salgınla mücadele kapsamında bir süre önce yerinde karar uygulamasına geçildiğini anımsatarak, "İl Hıfzıssıhha kurulları, illerin vaka sayılarına göre kararlar alabiliyor. Ancak 58 il, bu ülke nüfusunun yüzde 80'ine tekabül ediyor. Bu durum çok üzücü. Başta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu olmak üzere yetkili kurulların ortaya koyduğu tedbir ve kurallara tam riayet gösterirsek bu musibetten kurtulacağız. Buradan bütün topluma çağrıda bulunuyorum, her şey bir yana, çocuklarımızı, öğrencilerimizi, okullarıyla buluşturabilmek için bile herkesin sorumluluk üstlenip, kurallara uyması gerekiyor." dedi.

Eğitim bilimcilerin araştırmasına göre 3 aylık öğrenme kaybının telafisinin 2 yılda giderilebileceğine işaret eden Geylan, "Yaklaşık 1 yılın büyük bölümünde okullarımızı kapatmak durumunda kaldık. Bu ne demektir? Önümüzdeki birkaç yıl, belki de 3-5 yılı çocuklarımızın maruz kaldığı öğrenme kayıplarının telafisi için gayret ortaya koyacağız demektir. Her şey bir yana sadece çocuklarımızın öğrenme kayıplarına engel olmak için bile kurallara toplumca uymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Geylan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinin bahçesine 5 Nisan 2018'de üniversitede Volkan Bayar tarafından öldürülen Fatih Özmutlu, Mikail Yalçın, Serdar Çağlar ile Yasir Armağan anısına fidan dikeceklerini de sözlerine ekledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Eğitim Sen, Üniversite, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan yüz yüze eğitim için Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı - Son Dakika


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