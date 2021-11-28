Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan Edirne Şubesi'nin kongresine katıldı kongre,Türk Eğitim-Sen,Zam, - Son Dakika

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, kamu çalışanlarına zam yapılması gerektiğini belirtti.

Geylan, Türk Eğitim-Sen Edirne Şubesi'nin 7. Olağan Kongresi'nde, bugün itibariyle Şube Başkanlığı görevini bırakan Hakan Yıldız'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti, göreve gelecek yeni yönetime başarı diledi.

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların sadece bir sendika olmadığını vurgulayan Geylan, aynı zamanda sivil toplum kuruluşu da olduklarını anlattı.

Kendilerinin, Türkiye'deki bir çok sivil toplum kuruluşundan farklı olduğunu anlatan Geylan, "Bizim diğer sendikalardan farkımız bizim adımızın başında milli sıfatı var. Türkiye Kamu-Sen'i oluşturanlar memleketin, milletin, ülkenin ihtiyacı olduğunda, cesaretle öne atılan Türkiye sevdalılarıdır, önce ülkem sonra ben diyen adanmış insanlardır." şeklinde konuştu.

"Memur ve emeklisine 1000 lira ek zam talep ediyoruz"

Türkiye Kamu - Sen tarafından yapılan araştırmada, geride kalan bir yıl içerisinde ortalama memur maaşının 463 lira arttığını anlatan Geylan, bir memurun ailesinin zorunlu temel giderlerindeki ortalama artışın ise 965 lira civarında olduğunu belirtti.

Türkiye'de hayat pahalılığının çok fazla arttığını ileri süren Geylan, "Enflasyon yüzde 20'ye dayandı, memur ve emeklisine 1000 lira ek zam talep ediyoruz. Tek kişinin yoksulluk sınırı 4 bin lirayı aştı. Kamu çalışanlarının ek zam verilerek bir nebze olsun rahatlatılması hükümetin boynunun borcudur." dedi.

Kongrede, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve Türk Sağlık-Sen Edirne Şubesi Başkanı Alim Kanpolat da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimlerde Mustafa Kaplan Türk Eğitim - Sen Edirne Şubesi başkanlığına seçildi.