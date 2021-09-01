Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Eğitimciler yüz yüze eğitime bu noktada hazırdır" - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Eğitimciler yüz yüze eğitime bu noktada hazırdır"

ANKARA - İlkokul birinci sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla eğitimcilerin hazır olduğunu belirten Türk Eğitim Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, "Eğitimciler yüz yüze eğitime bu noktada hazırdır" dedi.

Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerin dersliklere dönmesiyle öğretmenlerin düşüncelerini Türk Eğitim-Sen ankete taşıdı. Ankete 43 bin 355 eğitimcinin verdiği cevapları duyuran Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylani, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Yunus Emre İlkokulu bahçesinde açıklamalarda bulundu.

"Katılımcıların yüzde 58'i okulların tam zamanlı açılmasını destekliyor"

Anket sonuçlarına göre eğitimcilerin büyük çoğunluğunun yüz yüze eğitimin açılmasından yana olduğunu aktaran Genel Başkan Geylan, "Türk Eğitim-Sen'in resmi web sitesi dahil 6 internet memur haber sitesi üzerinde yayınlanan anket çalışmamıza 43 bin 355 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 58'i okulların tam zamanlı açılmasını desteklerken, yüzde 31'i hibrit modelin devam etmesi gerektiği görüşünde. Okulların hiçbir şekilde açılmaması, uzaktan eğitimin devam etmesi gerektiği görüşünü savunanların oranı ise yüzde 11" diye konuştu.

"Sürekli maske ile ders anlatmanın zor olacağını ifade ettiler"

Yüz yüze eğitimin başlamaması gerektiğini destekleyen eğitimcilerin pandemi bitmeden açılmamasının gerektiğinin savunduğunu aktaran Geylan, "Okulların açılmaması gerektiğini düşünen katılımcılar en çok; öğrencilerin sosyal mesafeyi koruyamayacağı, okullarda önlemlerin yeterli olmadığı, aşı olunsa bile bulaş riskinin çok fazla olduğu ve aktif taşıyıcı öğrencilerden virüs bulaşacağını ifade etmiştir. En az belirtilen sebeplerde ise okullarda yeterli personelin olmadığı, sürekli maske ile ders anlatmanın zor olacağı ve pandemi bitmeden açılmaması gerektiği ifade edilmiştir. Katılımcıların yüzde 50,1'i okulların tamamen yüz yüze veya hibrit eğitimde en çok derslerin tamamının olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Daha sonra sırasıyla en çok yüzde 39,9'u temel derslerin olması gerektiğini, yüzde 38,4'ü ise öğrenme eksiklikleri ve kayıpları tespit edilip buna uygun ders içerikleri oluşturulmalı şeklinde görüş belirtmişlerdir" değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitimciler yüz yüze eğitime bu noktada hazırdır"

Ankete katılan eğitimcilerin yüzde 77,6'sının aşılandığını belirten Genel Başkan Talip Geylan, "Anket sonuçları, okulların açılma aşamasında eğitime önemli bir projeksiyon tutmaktadır. Bu noktada eğitimcilerin de okulların tam zamanlı açılmasına yönelik ciddi talebi bulunduğunu görüyoruz. Bu durum, eğitimde daha fazla öğrenme kaybının ve eksikliğinin yaşanmaması ve telafilerin yapılması açısından büyük önem kazanmaktadır. Ayrıca ankete katılan eğitimcilerin yüzde 77,6'sının aşılandığını belirtmesi önemli bir husustur. Eğitimciler yüz yüze eğitime bu noktada hazırdır" ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitim başlamadan okullarda hangi önlemlerin alınacağına dikkat çeken Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, "6 Eylül'e sayılı günler kala okullarda şu önlemler de mutlaka alınmalıdır: Salgın koşullarının gerektirdiği tedbirleri almak için okullarımıza ek bütçe tahsis edilmeli, teneffüs süreleri uzatılmalı, sınıflar sıklıkla havalandırılmalı, ders süreleri uzaktan eğitimde olduğu gibi 30 dakika olarak ayarlanmalıdır. Maske başta olmak üzere Covid tedbirlerinin gerektirdiği malzemeler yeterli sayıda temin edilmelidir. Öğrenci sayısı çok olan okullara daha az öğrenci sayısına sahip olan ve fiziki imkanları müsait olan okulların sınıfları tahsis edilmelidir. Her eğitim bölgesine mobil sağlık ekibi tahsis edilerek hem okullarımızda sağlık tedbirlerinin alınması sağlanmalı hem de öğrencilerin Covid-19 takipleri yapılmalıdır. Bu tedbirler salgının yayılımını önlemek ve okulların tam zamanlı yüz yüz yüze eğitimi sürdürmesi açısından çok önemlidir" şeklinde konuştu.