Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Gayret devletten, tedbir milletten" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Gayret devletten, tedbir milletten' - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Gayret devletten, tedbir milletten"

6 saat önce

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, küresel salgın haline gelen korona virüs nedeniyle sendikanın aldığı tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, küresel salgın haline gelen korona virüs nedeniyle sendikanın aldığı tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.


Türk Eğitim-Sen'in sorumlu sivil toplum kuruluşu olarak toplumun doğru bilgilendirmesi anlamında gerekli pozisyonu aldığını kaydeden Genel Başkan Geylan, sendikanın devletin aldığı tedbirlerin hayata geçirilmesi için üzerine düşen her görevi yerine getireceğini belirtti. Geylan, şunları söyledi:


"Malum olduğu üzere ülkemiz, küresel ölçekte bir tehditle karşı karşıyadır. Korona virüs tehlikesine karşı devletimiz bir dizi tedbirleri hızla hayata geçirmiş durumdadır. Hiç şüphe yoktur ki alınan bu tedbirlerin sağlayacağı fayda, vatandaşlarımızın ikaz ve yönlendirmelere riayet etmesiyle doğru orantılı olacaktır. Bu vesileyle tehlikenin belirdiği ilk andan itibaren hızlı şekilde tedbirleri hayata geçiren yetkililere ve fedakarlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Türk Eğitim-Sen, sorumlu sivil toplum kuruluşu olarak toplumumuzun doğru bilgilendirilmesi anlamında gerekli pozisyonu almıştır. Sendikamız, toplumda bir panik havası oluşturulmasına müsaade etmeden devletimizin aldığı tedbirlerin hayata geçirilmesi anlamında üzerine düşen her görevi yerine getirecektir. Bunun yanı sıra, topluma örnek teşkil etmek amacıyla insanlarımızın birbirleriyle mümkün mertebe az temas sağlaması için de kendi tedbirlerini hayata geçirmiştir. Teşkilatlarımız açık ve tüm yöneticilerimiz görevi başındadır. Ancak virüsün bulaşıcılığını en aza indirebilmek için insanlarımızın birbirleriyle temasını asgari düzeyde tutmak amacıyla lokal ve dinlenme salonlarımızı kapatıyor ve ayrıca hizmet binalarımıza ziyaretlerin olabildiğince kısıtlanması gerekliliğinden hareketle sendikal hizmetlerimizi telefon ve elektronik/dijital haberleşme vasıtalarıyla yürütüyoruz."


Geylan, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikenin şuurunda olduğunu söyleyerek, "Her milli meselede olduğu gibi bu süreçte de 'önce ülkem' anlayışıyla kişisel ve kurumsal tüm önceliklerimizi tali hususlar olarak kabul ediyor ve milletimizin sıhhatine karşı oluşan bu küresel tehdit karşısında da milli duruşumuzu ortaya koyuyoruz. Milletimizin ve devletimizin ihtiyaç duyduğu her zaman değil elini, gövdesini taşın altına koyan her bir yol arkadaşıma teşekkür ediyorum. Tüm eğitim çalışanlarına ve kamuoyuna çağrımızdır, tabii ki paniğe izin vermeyeceğiz fakat asla rehavete de düşmeyeceğiz. Ancak lütfen resmi mercilerin uyarılarını ciddiye alalım ve yüksek bir disiplin şuuruyla gereğini yapalım. Hem kendimizin hem de toplum sıhhatini korumak için temastan kaçınalım ve olabildiğince evde kalalım. Şu gerçeği asla dikkatlerimizden kaçırmayalım. Bu tehlikeyi tam bir seferberlik ruhu ile aşabileceğiz. Toplumun her kesimi ve her bir vatandaşımız, yetkili makamların telkinleri doğrultusunda tavizsiz şekilde pozisyon almalıdır. Suistimal ve gayri ciddi tutum ve davranışlar, bütün toplum sağlığını riske atacak sonuçlara neden olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Sivil Toplum Kuruluşu, Türk Eğitim Sen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:33 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak         
10:34
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi         
23:47
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi         
23:28
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı         
23:03
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı         
22:30
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti 15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti         
21:40
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi         
20:24
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak         
20:09
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı         
19:41
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 16:56:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Gayret devletten, tedbir milletten" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]