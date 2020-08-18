Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, İLKSAN Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, İLKSAN 8. Dönem 4. Olağan Temsilciler Genel Kurulu'na katıldı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Ali Kaplan ve Cengiz Kocakaplan ile birlikte 15 Ağustos tarihinde yapılan İLKSAN 8. Dönem 4. Olağan Temsilciler Genel Kurulu'na katıldı. 217 İLKSAN İl Temsilcisinin katılımı ile toplanan Temsilciler Kurulu Toplantısında Milli Eğitim Bakan (MEB) Yardımcısı Mustafa Safran, MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan, MEB Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, İLKSAN Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika temsilcileri de yer aldı.

Burada bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, İLKSAN'ın Temsilciler Kurulu Toplantısı'nın hayırlı olmasını dileyerek, " Türk Eğitim Sen'in iradesi, eğitim çalışanlarının emanetine hakkaniyetle sahip çıkmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

1996 yılından bu tarafa eğitim çalışanlarının emanetine sahip çıkan İLKSAN Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden Geylan, "Bir şeyden çok eminiz; eğitim çalışanlarının alın terini haramlara bulamadık. Her zaman İLKSAN üyelerinin haklarını koruduk. Daha güçlü bir İLKSAN için bütün eğitim çalışanlarının İLKSAN üyesi olmasını istiyoruz" ifadelerini aktardı.

En çok üye sayısına sahip olmakla övünen sendikanın toplantıda bulunmamasını eleştiren Geylan, "Eğitim-öğretim hizmet kolunda, güya 'yetkili sendika' hüviyetine sahip sendikanın bugün burada olmamasını eğitim çalışanlarının sorgulayacağını düşünüyorum. 286 bin üyesi olan İLKSAN'ın toplantısına katılmadıkları yetmezmiş gibi İLKSAN Yönetim Kurulu'na da iftira atıyorlar. Güya İLKSAN'dan nemalanılıyormuş! Sormak istiyorum; İLKSAN'dan şimdiye kadar kim nemalandı? 'Kişi kendinden bilir işi' derler. Demek ki, birileri İLKSAN'ın başına geçse, buradaki iradeye sahip olsa, birilerini nemalandıracak!" aktarımında bulundu.

Okulların açılış tarihi olarak 21 Eylül'ün gösterilmesine de değinen Geylan, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi 16 Mart tarihinde okullara zorunlu olarak ara verildi. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı 18 milyon öğrencimizi uzaktan eğitim faaliyetine geçirdi. Eksiklikler tabi ki oldu. Özellikle internet tabanlı canlı ders anlatımında yaşanan sorunlar vardı. Örneğin; Ankara'nın Sincan ilçesinde bin 60 ailede televizyon olmadığı tespit edildi, bin 60 ailede televizyon yok ise, bu sayıdan çok daha fazla ailede bilgisayar ve internet olmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla, canlı ders anlatımı başladığında aslında eğitimde fırsat eşitsizliği gözler önüne serilmiş oldu. Evet, yıllardır sosyo-ekonomik durumdan dolayı bölgeler arasında eğitimde fırsat eşitsizliğinden bahsediyoruz. Ama bu kez eğitimde fırsat eşitsizliği canlı ders anlatımıyla birlikte devlet eliyle gerçekleşmiş oldu. Bu durumda, eğer uzaktan eğitim faaliyetine devam etmek durumunda kalırsak, bakanlığın bu eksikleri gideriyor olması lazım. MEB, 21 Eylül tarihine kadar uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı. Bu noktada yapılması gereken, her öğrencimizin ve öğretmenimizin bilgisayar imkanına sahip olmasını sağlamaktır. Bakanlık ayrıca öğretmenlere ücretsiz internet sağlamalıdır."

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan haftada birden fazla nöbet tutan öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi yapılmasını isteyen Geylan, "Yıllardır sendikalar öğretmenlerin nöbet görevinin angarya olmaktan çıkarılmasını ve öğretmenlere nöbet ücreti verilmesini talep ediyordu. Nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığı bu talebi kabul etti. Bu şekilde nöbet görevi angarya olmaktan çıkarıldı. Nöbet görevi verilen öğretmenlere haftada üç saat ek ders ücreti ödeniyor. Ancak haftada birden fazla nöbet görevi verilen öğretmenlere bu görevi fiilen yerine getirmesine rağmen haftada bir günden fazla nöbet ücreti ödenmemektedir. Bu konuyu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ilettim. Bir gün tutulan nöbet angarya oluyor da iki gün tutulan nöbet angarya olmuyor mu? Bunun düzeltilmesi lazım. Öğretmenler haftada birden fazla nöbet tutması halinde, diğer günlerin de nöbet ücretini almalıdır" dedi.

Öte yandan, İLKSAN 8. Dönem 4. Olağan Temsilciler Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu:

İlksan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, İLKSAN Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Torun, Ömür Tolunay, Atıf Ala, Okan Çoban, Ömer İnan, Uğur Kılıç

Denetleme Kurulu üyeleri ise, İsa Barış, Metin Şeyhoğlu, Adnan Boyacı'dan oluştu. - ANKARA