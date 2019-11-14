Son Dakika Haberleri: Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Öğretmene şiddet son bulsun"
Son Dakika Güncel Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Öğretmene şiddet son bulsun' - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Öğretmene şiddet son bulsun"

6 saat önce

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Teklifimiz TBMM'de bulunan tüm partilerin mutabakatıyla en kısa sürede hayata geçirilir.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Teklifimiz TBMM'de bulunan tüm partilerin mutabakatıyla en kısa sürede hayata geçirilir. Diliyoruz ki, bundan sonra eğitim çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanlar gereken yaptırımlarla muhatap olurlar ve şiddet olaylarında yapanın yanına kar kalmaz" dedi.


Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek amacıyla yasal düzenlemeler yapılması için hazırladıkları dosyayı MHP'nin TBMM Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'e teslim etti. Geylan, "Teklifimiz TBMM'de bulunan tüm partilerin mutabakatıyla en kısa sürede hayata geçirilir. Diliyoruz ki, bundan sonra eğitim çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanlar gereken


yaptırımlarla muhatap olurlar ve şiddet olaylarında yapanın yanına kar kalmaz. Artık eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. Öğretmenlerimiz, her önüne gelenin kolaylıkla ve cüretkarca hakaret edebildiği ya da şiddet uygulayabildiği kimseler olmaktan çıkarılmalıdır. Her zaman söylüyoruz; öğretmene verdiğimiz değer aslında çocuklarımıza verdiğimiz kıymettir. Toplumun işte bu şuurla hareket etmesi ve öğretmenlerimize muteber bir tutumla yaklaşması gerekmektedir. Tabii bunun yanı sıra ülkemizi yönetenlerin ve yasa koyucuların da eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici ve öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artırıcı tedbirleri alması gerekmektedir. Bu amaçla hazırladığımız yasa teklifini TBMM gündemine taşıyoruz. İnşallah teklifimiz TBMM'de bulunan tüm partilerin mutabakatıyla en kısa sürede hayata geçirilir. Diliyoruz ki, bundan sonra eğitim çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanlar gereken müeyyideyle muhatap olurlar ve şiddet olaylarında yapanın yanına kar kalmaz. Eğitim çalışanlarının bu önemli sorununa kayıtsız kalmayan ve TBMM nezdinde konunun takipçisi olacağını beyan eden MHP Grup Başkanvekili Sayın Muhammed Levent Bülbül'e ilgi ve duyarlılığından ötürü teşekkür ediyor, tüm milletvekillerimizi hem komisyon aşamasında hem de Genel Kurul sürecinde yasa teklifine destek olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türk Eğitim Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:51 Kaynak: İHA
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