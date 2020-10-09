Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Öğretmenin itibarı, toplumun itibarıdır" - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Öğretmenin itibarı, toplumun itibarıdır"

09.10.2020 15:14
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, son yıllarda öğretmenlerin itibarını rencide eden söylem, tutum ve davranışlar içerisinde olanları sert bir dille eleştirdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, son yıllarda öğretmenlerin itibarını rencide eden söylem, tutum ve davranışlar içerisinde olanları sert bir dille eleştirdi. Genel Başkan Geylan, "Öğretmenimizin itibarı hepimizin itibarıdır" dedi.

Son yıllarda öğretmenlerin itibarını rencide eden söylem, tutum ve davranışlara sıklıkla şahit olduklarını belirten Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan yaptığı yazılı açıklamada, "Bundan ötürü, 'En önemli sorununuz nedir' sorusuna öğretmenlerimizin ezici çoğunluğu 'Mesleğimizin saygınlığının rencide edilmiş olması' diye cevap verecektir. Ancak Covid-19 musibetinin bizi karşı karşıya bıraktığı bu olağanüstü dönemde, sanırım, öğretmenlerimizin toplum hayatımız için taşıdığı ehemmiyeti somut şekilde fark ettik. En kıymetli varlığımız olan çocuklarımızın sadece akademik değil, kişisel ve sosyal gelişimleri için de öğretmenlerin ve okullarımızın ne derece etkin bir unsur olduğunu tecrübe ettik. Salgın döneminde öğretmenlerimiz, gerek Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Destek Gruplarında ve gerekse filyasyon ve denetim ekiplerinde görev alarak sadece salgınla mücadelemizde sorumluluk yüklenmekle yetinmediler; hiçbir ekonomik ve teknolojik destek almadan, yalnızca kendi kişisel gayret ve imkanlarıyla uzaktan eğitimde olağanüstü bir gayret ortaya koydular. Çocuklarımızın kesintiye uğrayan eğitim sürecinin olabildiğince telafi edilmesi anlamında öğretmenlerimizin sergiledikleri fedakarane gayretleri her türlü övgüye layıktır" ifadelerini kullandı.

"Öğretmenimizin itibarı toplumun itibarıdır"

Öğretmenlerin toplumu şekillendirdiğini vurgulayan Geylan, öğretmenleri korumanın aslında geleceği korumak olduğunu belirterek, "Hep söylüyoruz, öğretmene verdiğimiz değer, aslında çocuklarımıza verdiğimiz kıymettir. Öğretmeni, korumak demek, çocuklarımızı ve aslında geleceğimizi korumak demektir. Gelin yeni bir sayfa açalım, her fırsatta öğretmene sahip çıktığımızı gösterelim. Öğretmenlerimize yönelik bir hakaret, saldırı ya da itibarsızlaştırma girişimi söz konusu olduğunda toplum olarak hep beraber ileri atılalım. Öğretmenimize yapılan saldırı hepimize yapılmış demektir. Öğretmenimize şiddet uygulayan, çocuklarımıza şiddet uygulamış demektir. Öğretmenimize hakaret eden, tüm topluma hakaret etmiş demektir. Öğretmenimizin itibarı toplumun itibarıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: Öğretmenin itibarı, toplumun itibarıdır

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Öğretmenin itibarı, toplumun itibarıdır' - Son Dakika

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