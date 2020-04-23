Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Şu kriz günlerinde, meslek liseleri öğretmen ve öğrencileri... - Son Dakika
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Şu kriz günlerinde, meslek liseleri öğretmen ve öğrencileri...

6 saat önce

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Başta devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, O'nun kahraman yol arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyorum.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Başta devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, O'nun kahraman yol arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" dedi.


Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs salgını dolayısıyla eğitime verilen zorunlu aranın uzayabileceğini bildiren Geylan,"Bilindiği gibi Kovid-19 sebebi ile 16 Mart tarihinden itibaren eğitime zorunlu olarak ara verildi. Daha sonra bu tarih 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Ancak pandeminin gidişatına bakıldığında 30 Nisan tarihinden sonra da okulların açılması pek mümkün görünmüyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan önceki gün 'Ramazan Bayramı ile çifte bayram yaşayacağız' şeklinde bir açıklama yaptı. Bu durumda okul dönemi en erken Haziran ayında başlayabilir diyebiliriz. Ancak Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un da dediği gibi Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre bu süre daha da uzayabilir" dedi.


"Telafi eğitimi Haziran ayı içerisinde ya da Eylül ayının ilk iki haftası içerisinde yapılması daha uygun olur"


Pandemi riski geçerse Haziran'da, bu mümkün olmaz ise Eylül'de telafi eğitiminin yapılmasının uygun olacağını kaydeden Geylan, "Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu olarak eğitime ara verilmesinden birlikte hızlı bir şekilde ilk aşamada tedbir olarak EBA TV'yi hayata geçirdi. Bakanlık bunu yanı sıra tatil döneminde de telafi eğitimi yaparak, çocuklarımızın kesintiye uğrayan eğitim sürecini iyileştirmenin gayretinde olacağını açıkladı. Bu noktada şunu söylüyoruz: Evet, yoğunlaştırılmış bir telafi eğitimi ihtiyaç; ancak memleketimizin mevsim koşulları ile tarım işçisi ve turizm işçisi ailelerinin durumlarını hesaba kattığımız zaman bunun yaz tatilinde yapılması verimli olmayacaktır. Bu noktada telafi eğitiminin; Haziran ayı içerisinde ya da Eylül ayının ilk iki haftası içerisinde yapılmasının da daha uygun olacaktır" dedi. Genel Başkan Geylan bu görüşlerini Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine de ilettiğini söyledi.


Eğitime verilen aranın on beş gün içerisinde yüz yüze yapılan eğitimler ile tam olarak telafi edilmesinin elbette mümkün olmadığını dile getiren Geylan, "İçerisinde bulunulan koşullar doğrultusunda süreci değerlendirmemiz lazım. Yoksa hiç kimse, iki aylık bir aranın iki haftalık telafi eğitimlerle karşılanabileceğine dair iddiada bulunmamaktadır" diye konuştu.


Çocuklarımızın eğitim sürecinin kesintiye uğramaması için EBA TV'de hizmet veren öğretmenlerimize öğrencilerimiz ve velilerimiz adına teşekkürlerini ifade eden Geylan, "Şu anda 200'e yakın öğretmenimiz fedakarlık göstererek, hiçbir ücret talep etmeden Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim platformuna emek veriyor. Vefakar öğretmenlerimize veliler ve öğrenciler adına teşekkür ediyorum. Hiçbir vasıta yüz yüze eğitimin karşılığı olamaz ancak şu anda tüm dünya gibi ülkemiz de pandemi dolayısıyla zor günler yaşıyor. Böyle bir dönemde hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilen hizmetlerde birtakım eksiklikler, aksamalar olabilir. Çünkü aniden gelişen bir kriz yaşıyoruz. Uzaktan eğitim faaliyetinin de bir alt yapısı vardı ama 18 milyona öğrencimize müfredatın gerektirdiği ölçüde hizmet verecek şekilde bir anda hayata geçirildi. Dolayısıyla yaşanan eksiklikler üzerinde yoğunlaşıp, uzaktan eğitimi hizmetini tahkir edecek değerlendirmeleri doğru bulmuyorum. Tabi süreç içerisinde eksikliklerin giderilmesi konusunda da bir gayret ortaya konulduğunu görüyorum. Genel anlamda ifade etmek gerekirse, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim sistemi bu kriz sürecinde ciddi bir ihtiyaca karşılık verdi, vermeye de devam ediyor." dedi.


Meslek liselerindeki öğretmen ve öğrencilerimizle gurur duyuyorum.


Meslek liselerinin kriz döneminde ürettiği maske, solunum cihazı, dezenfektan ürünlerine de dikkat çeken Geylan, "Meslek liselerimiz sahip olduğu kısıtlı imkan ve bütçelere rağmen göğsümüzü kabartan çalışmalara imza atıyorlar. Bütün öğretmen ve öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Bu vesile ile meslek liselerimizin öneminin bir kez daha anlaşıldığını görüyoruz" diye konuştu.


Geylan şunları kaydetti: "Bilindiği gibi pandemi sürecinin başladığı andan itibaren meslek liselerinde dezenfektandan, maskeye, koruyucu kıyafetten, solunum cihazına kadar birçok ürün üretiliyor. Bu gayretlerinden dolayı meslek liselerinde görev yapan öğretmen ve çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Meslek liseleri, milletimizin zor ve sıkıntı dönemlerinde neler başarabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu süreç mesleki eğitimin önemini bir kez daha etkili şekilde ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemde mesleki eğitim; teknolojik alt yapının iyileştirilmesi, üretim sektörünün ihtiyacı, eğitim ve istihdam ilişkisi bakımından yeniden ve ciddiyetle değerlendirilmelidir." - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Eğitim Sen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:32 Kaynak: İHA

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