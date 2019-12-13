Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: "Türk milleti asildir, soykırım yapmaz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: 'Türk milleti asildir, soykırım yapmaz' - Son Dakika

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: "Türk milleti asildir, soykırım yapmaz"

6 saat önce

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun 1915 olaylarını sözde 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesine sert tepki gösterdi.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan:

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun 1915 olaylarını sözde 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesine sert tepki gösterdi. Geylan, "Binlerce yıllık geçmişinin hiçbir döneminde asimilasyon ya da soykırımla anılmamış asil milletimizin tarihi, adli sicili kabarık emperyalistlerin çirkin iftiralarıyla kirletilemeyecek kadar tertemizdir. Türk milleti asildir, soykırım yapmaz" dedi.


Geylan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD Senatosu 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden karar tasarısını kabul etmiş. Dinime söven bari Müslüman olsa. Kısa tarihi Kızılderili soykırımıyla malum olan ve elleri dünyanın dört bir yanındaki yüz binlerce masumun kanıyla kirlenmiş olan sığır çobanlarının (cowboy) kimseye insanlık dersi verecek yüzü de yoktur, haddi de yoktur. Türk milleti asildir, soykırım yapmaz. Binlerce yıllık geçmişinin hiçbir döneminde asimilasyon ya da soykırımla anılmamış asil milletimizin tarihi, adli sicili kabarık emperyalistlerin çirkin iftiralarıyla kirletilemeyecek kadar tertemizdir. Eğer ki, Türk milleti dediğiniz gibi başka milletlere zulmeden bir anlayışa sahip olsaydı bırakın binlerce yıllık geçmişini, sadece 22 milyon metrekareye hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesinden 65 devlet doğabilir miydi? Soykırım ve asimilasyonu bir yönetim tarzı olarak benimsemiş olsaydık emin olun Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar giden geniş coğrafyada yaşayanların isimleri şimdi Ayşe, Mehmet, Aybüke, Atilla, Fatma, Alparslan ya da Mustafa Kemal olurdu. Elinizin ve geçmişinizin kiriyle oturun" dedi. - ANKARA

Türk Eğitim Sen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:22 Kaynak: İHA
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