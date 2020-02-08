Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Üye sayımız 310 bine çıktı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Üye sayımız 310 bine çıktı' - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Üye sayımız 310 bine çıktı"

6 saat önce

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "2002 yılında Türkiye genelinde üye sayımız 125 bin iken bugün bu rakam 310 bine çıkmıştır.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "2002 yılında Türkiye genelinde üye sayımız 125 bin iken bugün bu rakam 310 bine çıkmıştır. Bu hepimiz adına gurur verici." dedi.

Geylan, Türk Eğitim-Sen Ereğli Şubesince bir restoranda düzenlenen istişare toplantısında, birlik ve beraberlik içerisinde büyümeye devam ettiklerini belirterek "Hem Ereğli'de hem Türkiye genelinde büyüyoruz. Yüz binlerle ifade ediliyoruz. 2002 yılında Türkiye genelinde üye sayımız 125 bin iken bugün bu rakam 310 bine çıkmıştır. Bu hepimiz adına gurur verici." diye konuştu.

Geylan, Alaplı ilçesinde böbrek rahatsızlığı bulunan 4C'li bir üyenin kendisine anlattıkları karşısında büyük şok yaşadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Alaplı'daki üyemiz, Zonguldak'ta yanıma gelmişti, kendisi kronik böbrek hastası, bu malum sendikanın ilçe başkanı kardeşimize diyor ki, 'Sen rahatsızlığından ötürü sık sık izin kullanmak zorundasın, bize üye olursan izin sorunu yaşamazsın'. Şu vicdansızlığa bakın. Bir insanın kronik rahatsızlığını istismar edebilecek kadar düştüler. Biz bunu yapmadık, siz bunu yapmadınız. Sadece siz işinizi adam gibi yaptınız ve 350 eğitim çalışanını, arkadaşınızı, meslektaşınızı ikna ettiniz. Bu onurlu yolculuğa davet ettiniz. Hiç mütevazı olmayın, bu muazzam bir başarıdır, her övgüye layık bir başarıdır."

İl Temsilcisi Şahin Ören de sendikacılığı yürekle, 3-5 lira için değil bin yıllık sevdaları doğrultusunda yaptıklarına değinerek "Bizi besleyen kaynaklar var. Türk tarihi, şehitlerimiz, bayrak, bölünmez bütünlük besliyor. Onun için bu dava sendikacılığın ötesinde bir davadır. Görüldüğü gibi sendikacılık PKK'yı kutsamak değildir. Sendikacılık, masaya yüreğini koymaktır." dedi.

Toplantıda üyelerin sorunları ve talepleri dinlendi.

Türk Eğitim Sen, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek
Çin'in ekonomik büyümesi koronavirüs sebebiyle yavaşlarsa, milli geliri artacak tek ülke Türkiye olacak KKTC Başbakanı Tatar'dan da Akıncı'ya tepki: Temelsiz açıklamaları Rumları sevindirdi Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil

Son Dakika Haberleri
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 23:20:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Üye sayımız 310 bine çıktı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]