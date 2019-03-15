Son Dakika Haberleri: Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Yeni Zelanda'da Yaşanan Saldırıyı Kınadı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Yeni Zelanda'da Yaşanan Saldırıyı Kınadı

1 saat önce

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak, "Müslüman ve Türk düşmanlığının ne noktada olduğunu üzülerek görüyoruz" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Yeni Zelanda'da Yaşanan Saldırıyı Kınadı, System.String[]
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak, "Müslüman ve Türk düşmanlığının ne noktada olduğunu üzülerek görüyoruz" dedi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 40 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Cuma namazı sırasında düzenlenen tüyler ürperten terörist saldırıyı kınayan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, canice gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle ve nefretle kınadığını belirterek, dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlara yönelik faşist saldırılar yapılarak ayrımcı tutumlar sergilendiğine ve aşağılayıcı ifadeler kullanıldığına dikkat çekti. Geylan, İslamifobi'nin önüne geçilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İslam dinine karşı nefret söylemlerinin arttığı günümüzde sık sık demokrasi vurgusu yapan, insan hakları nutukları atan, 'barış' kelimesini dilinden düşürmeyen sözde gelişmiş devletlerin İslam coğrafyasına ve Müslüman ülkelere karşı politikalarını gözden geçirmeleri gerekmektedir. Zira sözde gelişmiş devletlerin İslam dinine yönelik tutumları, Müslümanları aşağılayan ifadeleri bu tür saldırılar için psikolojik zemin hazırlamaktadır. Bu canice saldırının sadece aklı melekelerini yitirmiş bir kişinin bireysel saldırısı olarak değerlendirilmemesi, organize bir saldırı olarak görülmesi gerekir. Müslüman ve Türk düşmanlığının ne noktada olduğunu üzülerek görüyoruz. Tüm dünya liderleri bu terörist saldırıya en yüksek perdeden tepki göstermeli, her millet bu saldırıya karşı yek vücut olarak Müslümanların yanında saf tutmalıdır" açıklamasında bulundu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, Türk Eğitim Sen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı Yıldız Ragbi Oyuncusu Cami Saldırısına Gözyaşları İçinde Tepki Gösterdi!

Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:27:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Yeni Zelanda'da Yaşanan Saldırıyı Kınadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]