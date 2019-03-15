Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Yeni Zelanda'da Yaşanan Saldırıyı Kınadı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak, "Müslüman ve Türk düşmanlığının ne noktada olduğunu üzülerek görüyoruz" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak, "Müslüman ve Türk düşmanlığının ne noktada olduğunu üzülerek görüyoruz" dedi.



Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 40 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Cuma namazı sırasında düzenlenen tüyler ürperten terörist saldırıyı kınayan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, canice gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle ve nefretle kınadığını belirterek, dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlara yönelik faşist saldırılar yapılarak ayrımcı tutumlar sergilendiğine ve aşağılayıcı ifadeler kullanıldığına dikkat çekti. Geylan, İslamifobi'nin önüne geçilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İslam dinine karşı nefret söylemlerinin arttığı günümüzde sık sık demokrasi vurgusu yapan, insan hakları nutukları atan, 'barış' kelimesini dilinden düşürmeyen sözde gelişmiş devletlerin İslam coğrafyasına ve Müslüman ülkelere karşı politikalarını gözden geçirmeleri gerekmektedir. Zira sözde gelişmiş devletlerin İslam dinine yönelik tutumları, Müslümanları aşağılayan ifadeleri bu tür saldırılar için psikolojik zemin hazırlamaktadır. Bu canice saldırının sadece aklı melekelerini yitirmiş bir kişinin bireysel saldırısı olarak değerlendirilmemesi, organize bir saldırı olarak görülmesi gerekir. Müslüman ve Türk düşmanlığının ne noktada olduğunu üzülerek görüyoruz. Tüm dünya liderleri bu terörist saldırıya en yüksek perdeden tepki göstermeli, her millet bu saldırıya karşı yek vücut olarak Müslümanların yanında saf tutmalıdır" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı

Yıldız Ragbi Oyuncusu Cami Saldırısına Gözyaşları İçinde Tepki Gösterdi!

Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı

AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı