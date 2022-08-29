Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan, 30 Ağustos Zaferi Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan, 30 Ağustos Zaferi Bayramı mesajı Açıklaması

29.08.2022 17:54
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan, 30 Ağustos Zaferi Bayramı mesajı Açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Geylan, mesajında, 30 Ağustos 1922'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden yolun en önemli basamağı, 19 Mayıs 1919'da başlayan Milli Mücadele'nin zaferle taçlandığı gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Geylan, "Bugün 30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yılını göğsümüz kabararak kutluyoruz. Ne mutlu ki 100 yıl önce topraklarımıza doğan güneş, 100 yıl sonra da güzelliğinden bir şey kaybetmeden parlıyor." ifadesini kullandı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, 30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümünü kutladı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri minnet ve rahmetle andı.

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu: 'İmam Hatiplileri İstismar Konusu Yapmak İstiyorlar. Kılıçdaroğlu: 'İmam Hatiplileri İstismar Konusu Yapmak İstiyorlar. Bakan Akar: 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin etki ve ilgi alanı genişlemiştir' Bakan Akar: 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin etki ve ilgi alanı genişlemiştir'
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan, 30 Ağustos Zaferi Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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