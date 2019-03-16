Son Dakika Haberleri: Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: " Biz Bir Memleket Meselesi Olarak Gördüğümüz Mesleki...

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: " Biz Bir Memleket Meselesi Olarak Gördüğümüz Mesleki...

1 saat önce

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: " Biz bir memleket meselesi olarak gördüğümüz mesleki eğitime büyük önem veriyoruz" Türk Eğitim-Sen Mesleki ve Teknik Çalıştayı başladı "Meslek eğitimi Türk milli eğitimi içinde toplumu doğrudan ve en kısa sürede ilgilendiren alandır"ANKARA -...

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan:
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: " Biz bir memleket meselesi olarak gördüğümüz mesleki eğitime büyük önem veriyoruz"
Türk Eğitim-Sen Mesleki ve Teknik Çalıştayı başladı
"Meslek eğitimi Türk milli eğitimi içinde toplumu doğrudan ve en kısa sürede ilgilendiren alandır"

ANKARA - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Meslek eğitimi; kalifiye iş gücünün kısa sürede üretilmesi, istihdamı doğrudan etkilemesi bakımından Türk milli eğitimi içinde toplumu doğrudan ve en kısa sürede ilgilendiren alandır" dedi.
Türk Eğitim-Sen'in ülke genelinde mesleki okullarda görev yapan idareci ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlediği 'Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konulu Çalıştay başladı.
Çalıştaya, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Başkan Yardımcıları, İlksan Yönetim kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz ve Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nurullah Albayrak da katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan bir konuşma gerçekleştirdi. Geylan, 6 yıl önce yine Ankara'da düzenledikleri Teknik Eğitim Çalıştayı sonrasında çıkardıkları kitabı Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurumlara gönderdiklerini fakat hala mesleki teknik eğitim problemlerinin çözümü anlamında tatmin edici bir adım atılamadığını belirtti.
Mesleki eğitimin toplumu doğrudan etkilediğini belirten Geylan, "Meslek eğitimi; kalifiye iş gücünün kısa sürede üretilmesi, istihdamı doğrudan etkilemesi bakımından Türk milli eğitimi içinde toplumu doğrudan ve en kısa sürede ilgilendiren alandır. Biz bir memleket meselesi olarak gördüğümüz mesleki eğitime büyük önem veriyoruz" ifadelerini kaydetti.
Sürekli mesleki ve teknik eğitimin sorunlarını gündemde tutmaya çalıştıklarını kaydeden Geylan, "23 Ekim 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan '2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde mesleki eğitime özel bir yer ayrıldı. Vizyon belgesinin hazırlık çalışmalarında katıldığımız Çalıştay'da görüşlerimizi sunduk. Görüşlerimizin burada yer alması sevindirici ve önemli. Elbette eksiklikleri hala mevcut ve bu Çalıştay'ı düzenlememizdeki neden de bu eksiklikler. Buradan çıkacak raporları en etkili biçimde gündeme taşıyacağız" diye konuştu.
Nitelikli öğrencilerin meslek liselerini tercih etmediğini söyleyen Geylan, meslek liselerinin altyapı, bina ve ekipman koşulları olarak belirli bir niteliğe kavuşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Toplantıda İlksan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz da açıklamalarda bulundu. Yılmaz, mesleki teknik eğitiminin cumhuriyetin temel taşı olduğunu vurgulayarak, bu konunun Türkiye'nin gündeminde yer alması gerektiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:28 Kaynak: İHA

Ankara, Türk Eğitim Sen, Güncel
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