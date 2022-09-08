Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum

Talip Geylan, bugün Ankara'daki bir otelde düzenlediği toplantıda, Türk Eğitim-Sen'in hazırladığı 'Eğitimde Fırsat Eşitliği Raporu'nu basına ve kamuoyuna açıkladı. Rapora göre; Türk Eğitim-Sen'in anket çalışmasına 11 bin 342 öğretmen katıldı. Ankete katılanların yüzde 60'ına yakını, ücretli öğretmen olarak görev yaptığını söyledi. Talip Geylan, raporu değerlendirdikten sonra gazetecilerin eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin sorularını yanıtladı.

"PROJE OKULLARINDA 829 OKUL MÜDÜRÜ AYNI SENDİKANIN ÜYESİ"

Geylan, "Geçmişte Milli Eğitim Bakanlığı bir takım STK'larla iş birliği protokolleri imzaladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda dışarıdan hizmet almasına gerek yok. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 milyon öğretmeni, çocuklarımıza değerler eğitimi kazandırabilecek nitelikte. 'Proje okulları' diye adlandırılan okullarımızın, Türkiye genelinde 940 proje okulun 829 müdürünün aynı sendika üyesi olduğunu tespit ettik. Bu proje okul müdürleri, yönetici atama sınavıyla atanmıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü teklif ediyor, Bakanlık merkez teşkilatı atıyor. Bu atamaları kim yapıyor? 829 okul müdürü aynı sendika üyesiyse demek ki bu sendika yapıyor" dedi.

"EYLEMİMİZİ İPTAL ETMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Türk Eğitim-Sen, öğretmenlik kariyer basamaklarının iptali için oluşturduğu eylem planını hükümet yetkilileriyle görüştükten sonra ertelendiğini açıklamış, ancak herhangi bir tarih vermemişti. Bu durum diğer sendikalar tarafından eleştirilirken Türk Eğitim-Sen'den istifa eden üyelerin olduğu iddia edilmişti. Geylan, bu konuya ilişkin ise şunları söyledi: "1 Eylül'de biz, basın açıklaması yapacaktır. 'Öğretmen kariyer planlaması sınavla olmaz, tecrübeyle sınansın' ifademizi bir kez daha ifade edecektik. Burada da ifade etmeye çalışıyoruz. İptal etmemiz söz konusu değil. Şu an yaptığımız da onun bir formatıdır. Ben, Sayın Bakan'ı ve siyasileri ziyaret ettim, olması gerekeni ifade ettim. Sınavla ya da kariyerle alakalı tedbir almak Milli Eğitim Bakanlığı'nın iradesinde değil artık. İrade, yasa koyucuda. 1 Ekim'den itibaren 1 milyon öğretmenimizin bu haklı talebine yasa koyucunun kayıtsız kalmayacağına inanıyorum.

Bu ülkedeki bütün eğitim sendikaları kariyer basamaklarıyla ilgili irade ortaya koymuşken bunun üzerinden, amacı bağcıyı dövmek olanları ayırt etmek lazım. Türk Eğitim-Sen, her dönemde, her aşamada üstüne düşeni yaptı ama Türkiye'mizde maalesef bir kötü alışkanlık var. Siyaset her sürece fazla abanıyor. Toplum kesimlerinin en haklı eleştirileri ve karşı duruşları dahi siyasete meze haline getiriliyor."

"MAKSADINI ÇOK AŞAN BİR SÖZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Talip Geylan, özel okul öğretmenlerine ilişkin ise "Kamuda da çalışsa özelde de çalışsa öğretmen öğretmendir. Özel okullarda çalışan meslektaşlarımız, kamuda çalışan meslektaşlarımızla aynı özlük haklara sahip olmalıdır" dedi. Geylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylem yapan özel sektör öğretmenlerine yönelik "çapulcu" sözüne ilişkin, "Öğretmenlerin ya da farklı toplum kesimlerinin demokratik haklarını ortaya koymaları bir haktır. Bunu yadırgayamayız, yadsıyamayız. Ben, Cumhurbaşkanı'nın o sözünün maksadını çok aşan bir söz olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da ifade ediyorum. İdeolojik gruplar da bizim üzerimizde at koşturmasınlar." ifadelerini kullandı.