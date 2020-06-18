Türk Eğitim-Sen'in 28. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Zonguldak Şube Başkanı Şahin Ören, sendikanın 28. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ören, yaptığı açıklamada, bağımsız, ilkeli, kararlı ve mücadeleci bir sendikacılık anlayışlarının olduğunu söyledi.

"Bu marka umutlu geleceğinin tek adresidir." diyen Ören, "28. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun. Bu kutlu yolda bizimle beraber yürüyen vatansever ilçe temsilcilerimize, iş yeri temsilcilerimize, kadın komisyonlarımıza ve değerli üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.