Türk Eğitim-Sen'in anketine göre eğitimcilerin yüzde 58'i okulların tam zamanlı açılmasını destekliyor - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen'in "Okullar Açılıyor. Niçin? Nasıl?" anketinde, eğitimcilerin yüzde 58'i okulların tam zamanlı açılmasını desteklediğini belirtti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sendikanın "Okullar Açılıyor. Niçin? Nasıl?" başlıklı anket çalışması sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfların uyum eğitimi kapsamında okula başlayacağını, 6 Eylül'de tüm kademelerde eğitim ve öğretim yılının başladığını anımsattı.

Yeni eğitim-öğretim yılının öğretmenler ile eğitim çalışanları, öğrenciler ve veliler açısından sağlıkla ve başarıyla geçmesi temennisinde bulunan Geylan, 18-22 Ağustos tarihleri arasında 2021-2022 eğitim-öğretim yılında okulların açılmasına yönelik öğretmen, eğitim yöneticileri ile eğitim çalışanlarının görüş ve önerilerini belirlediklerini kaydetti.

Yaptıkları ankete 43 bin 355 kişinin katıldığını bildiren Geylan, katılımcıların yüzde 58'inin okulların tam zamanlı açılmasını desteklediğini, yüzde 31'inin hibrit modelin devam etmesi görüşünde olduğunu aktardı.

"Yüzde 36,2'si öğrencilere de aşı zorunluluğu getirilmesini istiyor"

Talip Geylan, okulların hiçbir şekilde açılmaması, uzaktan eğitimin devam etmesi gerektiği görüşünü savunanların oranının ise yüzde 11 olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Okulların tam zamanlı açılmasını en çok Karadeniz Bölgesi'nde görev yapan öğretmenler isterken, açılmamasını en çok Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan öğretmenler, hibrit modelle devam edilmesini ise en çok Marmara Bölgesi'nde görev yapan öğretmenler istiyor. Okulların açılması gerektiğini düşünen katılımcılar, en çok online eğitimin yüz yüze eğitim yerini tutmadığını, eğitimde fırsat ve imkan eşitsizliğinin, öğrenme eksikliklerinin çok fazla arttığını, online eğitim süreçlerinde dikkat ve motivasyon eksikliği olduğunu ifade etmiş ve bundan dolayı okulların açılması gerektiğini belirtmişlerdir."

Anket sonuçlarının okulların açılma aşamasında eğitime projeksiyon tuttuğunu belirten Geylan, eğitimcilerin okulların tam zamanlı açılması isteğinin ankete yansıdığını ifade etti.

Ankete katılan eğitimcilerin yüzde 77,6'sının aşılandığını aktaran Geylan, eğitimcilerin yüz yüze eğitime hazır olduğunu belirtti.

Geylan, "Ankete katılanların yüzde 36,2'si öğrencilere de aşı zorunluluğu getirilmesini isterken, yüzde 47,9'u 12 yaşından büyük öğrencilerin aşılanması gerektiği görüşünde. Ayrıca ankete katılanların büyük bölümünün yüz yüze ders sürelerinin 10 dakika azaltılarak 30 dakikaya düşürülmesini istemesini de Milli Eğitim Bakanlığı dikkate almalıdır." ifadesine yer verdi.