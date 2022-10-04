Kavak'tan kısa kısa - Son Dakika
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Kavak'tan kısa kısa

04.10.2022 15:46
Kavak'tan kısa kısa

Türk Eğitim-Sen Kavak İlçe Başkanı Erdinç Etli, Kaymakam Faruk Atar'ı ziyaret etti.

Türk Eğitim-Sen Kavak İlçe Başkanı Erdinç Etli, Kaymakam Faruk Atar'ı ziyaret etti.

Ziyarette çalışmaları hakkında bilgi veren Etli, sendikaya kayıtlı üye öğretmenlerin talep ve sorunlarını dile getirdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Atar, Etli'ye teşekkür etti.

Eğitim öğretimin önemine dikkati çeken Atar, "Devletimiz eğitim öğretime destek için tüm imkanlarını kullanıyor. İlçede eğitim öğretim seviyesinin daha da yükseltilmesi konusunda çalışacağız." dedi.

Ziyarete Türk Eğitim-Sen Kavak İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Caner Candemir de katıldı.

Kavak'taki camilerde Camiler ve Din Görevlileri Haftası temizliği

Kavak Müftüsü Yakup Belen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla cami ve mescitlerin genel temizlik ve bakımlarının yapıldığını bildirdi.

Belen, AA muhabirine, ilçede 2 mescit ve 163 cami bulunduğunu söyledi.

Cami ve mescitlerin her zaman bakım ve temizliklerinin gerçekleştirilerek ibadete hazır halde bulundurulduğunu anlatan Belen, bunun haricinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası, ramazan ayı, bayram gibi hafta ve önemli günlerde ayrıca özel temizlik ve bakım yaptıklarını belirtti.

Belen, ilçedeki mescit ve camilerde 163 imam hatip ile 6 müezzinin görevli olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Belen, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavak'tan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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