Türk Eğitim -Sen Kırşehir Şube Başkanı Türk Açıklaması - Son Dakika

Sen Kırşehir Şube Başkanı Bilal Türk, üniversitelerde çalışan idari personelin özlük durumları nedeniyle tayin hakkından yararlanamaması nedeniyle basın açıklaması yaptı.



Türk, açıklamasında; "Nakil durumları açısından diğer memurlardan farklı uygulamalara maruz kalan üniversitelerde görev yapan idari personel bu yönüyle büyük bir haksızlık yaşamaktadır"dedi.



Üniversitelerde görev yapan idari personelin sağlık sorunu yaşasa dahi tayin isteyemediğini ifade eden sendika başkanı Türk, açıklamasında; "Üniversitelerde görev yapan idari personel, sağlıkla ilgili bir sorun dahi yaşasa tayin isteyememektedir. Bu da var olan sağlık sorunlarının düzenli tedavi imkanı olmadığı için daha da artmasına ve ilerlemesine neden olmaktadır. Eş ve çocuklarından ayrı kalan idari personelin eşleri arasında huzursuzluk yaşanmakta, bazıları boşanma aşamasına gelmekte, dolayısıyla aile bütünlükleri bozulmaktadır. Yer değiştirme talebi olan ve muvafakat için kurumu ile sorun yaşayan personele yapılan keyfi uygulamalar da çalışanlar üzerinde psikolojik baskı oluşmasına neden olabilmektedir. Mobbinge maruz kalan üniversite çalışanları verimli ve kaliteli iş üretememektedir"diye konuştu.



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