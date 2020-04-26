Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Ata, meslek liselerinin önemine değindi - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer Ata, meslek liselerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile verilen mücadelede gösterdikleri çabalardan dolayı kutladığını bildirdi.

Ata, yaptığı yazılı açıklamada, meslek liselerindeki öğretmen ve öğrencilerin ürettikleri maske, solunum cihazı ve dezenfektan ürünleriyle Türkiye'ye katkılarının küçümsenmeyecek kadar büyük olduğunu belirtti.

Bu kapsamda meslek liselerindeki öğretmen ve öğrencilerin gurur kaynağı olduklarını vurgulayan Ata, "Meslek liselerimiz sahip olduğu kısıtlı imkan ve bütçelere rağmen göğsümüzü kabartan çalışmalara imza atıyorlar. Bütün öğretmen ve öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Bu vesile ile meslek liselerimizin öneminin bir kez daha anlaşıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya'daki meslek liselerinin de üstünü düşen görevleri yerine getirdiğine dikkati çeken Ata, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi pandemi sürecinin başladığı andan itibaren meslek liselerinde dezenfektandan, maskeye, koruyucu kıyafetten, solunum cihazına kadar birçok ürün üretiliyor. Meslek liseleri, milletimizin zor ve sıkıntı dönemlerinde neler başarabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu süreç mesleki eğitimin önemini bir kez daha etkili şekilde ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemde mesleki eğitim, teknolojik alt yapının iyileştirilmesi, üretim sektörünün ihtiyacı, eğitim ve istihdam ilişkisi bakımından yeniden ve ciddiyetle değerlendirilmelidir. Bundan sonra meslek liselerine gereken önemin verilmesi istiyor ve talep ediyoruz. Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube olarak tüm öğretmen ve öğrencilerimizi başarılı çalışmalara imza attıkları için kutluyor ve tebrik ediyorum."