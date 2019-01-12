Türk Eğitim Sen, MEB'in Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliği Değerlendirdi
1 saat önce
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "MEB Yönetici atama yönetmeliğinde yapılan kısmi değişiklikle yazılı sınav-mülakat oranının yüzde 80-20 olarak revize edilmesi ve sınavın ÖSYM tarafından yapılacak olması olumlu adım olmakla birlikte, aslolan, adaletsizliğin aracı olan mülakatın...
Türk Eğitim Sen
Genel Başkanı Talip Geylan, "MEB Yönetici atama yönetmeliğinde yapılan kısmi değişiklikle yazılı sınav-mülakat oranının yüzde 80-20 olarak revize edilmesi ve sınavın ÖSYM tarafından yapılacak olması olumlu adım olmakla birlikte, aslolan, adaletsizliğin aracı olan mülakatın toptan kaldırılmasıdır" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik yayımladı. Resmi Gazetede
yayınlanan değişiklik ile müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirmelerinde yazılı sınav ağırlığı, yüzde 80, sözlü sınav ağırlığı ise yüzde 20 olarak değiştirildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Eğitim Sen
Genel Başkanı Talip Geylan, "MEB Yönetici atama yönetmeliğinde yapılan kısmi değişiklikle yazılı sınav-mülakat oranının yüzde 80-20 olarak revize edilmesi ve sınavın ÖSYM tarafından yapılacak olması olumlu adım olmakla birlikte, aslolan, adaletsizliğin aracı olan mülakatın toptan kaldırılmasıdır. Türk Eğitim Sen olarak, özellikle mülakatın kaldırılması hususundaki hukuki girişimlerimizin olacağının bilinmesini istiyoruz. Ayrıca 2023 Vizyon Belgesi'nde taahhüt edilen, okul müdürlüğünün ikinci görev olmaktan çıkarılıp kadroya alınması için de kanuni düzenleme ivedilikle gerçekleştirilmeli ve kadroya geçişler mutlaka merkezi yazılı sınavla yapılmalıdır. Aksi bir durum, yani, "aşil tendonlarını" ödüllendirecek şekilde, kul hakkı yiyerek göreve getirilmiş olanların kadroya geçirilerek statüye kavuşturulması asla kabul edilemez. Böylesi bir tutum, yıllardır yaşanan gayri ahlaki süreci onaylamak ve bir ortağı demektir. MEB artık hak ve ahlak anlayışının katledildiği inisiyatiflerle değil, eğitim çalışanlarını huzurlu kılacak liyakat ve adaletin esas alındığı icraatlarla anılmalıdır. "Yeni" dönemin işareti, ancak, "eski" dönemin adaletsizlik ve ahlaksızlıklarının kökten ortadan kaldırılacağı tasarrufların hayata geçirilmesi ile ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:49 Kaynak: İHA
MEB, Ortaokulun Bodrum Katında Yaşanan Skandal Sonrası Harekete Geçti
YSK, 17 Ocak'a Kadar Asıl Adresine Taşınmayan Seçmenin Oy Kullanamayacağını Duyurdu
Erdoğan, Ağlayan Çocuğa Böyle Seslendi: Deden Kurban Olsun Sana
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı