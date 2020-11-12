Türk Eğitim Sen Nazilli Şubesi'nden Karabağ Açıklaması - Son Dakika

Türk Eğitim Sen Nazilli Şubesi'nden Karabağ Açıklaması

12.11.2020 13:56
Türk Eğitim Sen Nazilli Şubesi'nden Karabağ Açıklaması, System.String[]

Türk Eğitim Sen Nazilli Şubesi Ermenistan işgali altındaki Karabağ ile ilgili bir açıklama yaptı.

Türk Eğitim Sen Nazilli Şubesi Ermenistan işgali altındaki Karabağ ile ilgili bir açıklama yaptı. Basın açıklamasında konuşan Türk Eğitim Sen Nazilli Şube Basın Sorumlusu Hüseyin Çetinkaya, "Belki 90'larda kardeşlerimizin yanında olamadık ama bugün burada bunun için varız" dedi.

Türk Eğitim Sen Nazilli Şube Yönetimi, Ermenistan işgalindeki Karabağ ve Azerbaycan ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Sendika Başkanı Olgun Ergün ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı basın toplantısında basın açıklamasını Türk Eğitim Sen Nazilli Şube Basın Sorumlusu Hüseyin Çetinkaya yaptı. "Belki 90'larda kardeşlerimizin yanında olamadık ama bugün burada bunun için varız" diyen Çetinkaya, "Bugün burada Türk Eğitim Sen Nazilli Şubesi olarak yüz yıl önce Kafkas İslam Ordusu'nun açtığı yolda küçük de olsa bir adım atabilmek için varız. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın vatan topraklarının işgalden kurtulmasının sevincini paylaşıyoruz. Bilindiği üzere Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenistan güçleri tarafından otuz yıla yakındır işgal halindedir. Ne 1992'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çatısı altında kurulan Misk Grubu ne de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1993 tarih ve 822, 853, 874, 884 sayılı Ermenistan işgalinin sonlandırılması yönündeki kararları bu işgali ve insanlık suçlarını engelleyebilmiştir. Yüz yıl önce olduğu gibi şanlı Türk ordusunun zaferleri sayesinde Karabağ kurtulmuş ve bugünkü barış masası kurulmuştur. Gazi Mustafa Kemal'in "Yurtta sulh, cihanda sulh" görüşü bu bağlamda doğru anlaşılmalıdır. Zira medeniyetler beşiği olan coğrafyamız aynı zamanda medeniyetler mezarlığıdır.

"1918'de Bakü'yü Ermeni işgalinden kurtarmıştık"

Azerbaycan ile olan bağlarımızı anlatmak için "Tek millet, iki devlet" sloganını kullanırız. Bu cümle sözde değil özdedir. Osmanlı Devleti 1918 yazında 1. Dünya savaşının karanlık sonuna gelmesine rağmen İngiltere'ye karşı savaşırken Filistin Cephesi'nden çekilen 106, 107. Piyade alayları ve 56. Topçu alayı ile desteklediği Kafkas İslam Ordusu'nu Azerbaycan Türklerinin özgürlüğü için göndermiş ve Bakü Ermeni işgalinden kurtarılmıştır. Bu durum hiçbir zaman bir fedakarlık olarak görülmemiş, vatan topraklarının savunması olarak düşünülmüştür. Bu hissiyat Türk milletinin özünde hala varlığını sürdürmektedir. Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı Ahmet Cevat'ın 1914'te Osmanlı ordusu ve donanması için yazdığı "Çırpınırdı Karadeniz" adlı şiiri bu durumun karşılıklı olduğunun kanıtıdır. Bu şiir Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'ye girmesiyle Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelenmiştir ve yüz yılı aşkındır iki devlet bir millet olduğumuzu haykırmaktadır."

"90'larda kardeşlerimizin yanında olamadık"

Çetinkaya son olarak, "Tek millet, iki devlet" inancı Türk milletinin gönlünde olsa da 1990'lardaki zulümlere engel olunamaması halen içimizde kanayan bir yaradır. Belki 90'larda kardeşlerimizin yanında olamadık ama bugün burada bunun için varız. Çok şükür ki ordumuz fiili olarak Azerbaycan ordusunun yanındadır, biz de dilimizle de olsa Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu haykırıyoruz. Allah Karabağ'daki işgalin tamamen sonlandığını en yakın zamanda görmeyi nasip etsin" dedi. - AYDIN

Türk Eğitim Sen Nazilli Şubesi'nden Karabağ Açıklaması
Türk Eğitim Sen Nazilli Şubesi'nden Karabağ Açıklaması

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Eğitim Sen Nazilli Şubesi'nden Karabağ Açıklaması - Son Dakika


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