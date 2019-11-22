Türk Eğitim-Sen'in öğretmenlerin sosyo ekonomik durumlarını ve mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla yaptığı ankette, öğretmenlerin yüzde 48,7'si "meslek hayatında en az bir kez şiddete maruz kaldığını" ifade etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 7-18 Kasım'da 8 ayrı internet sitesi üzerinden 6 bin 728 öğretmenin katılımıyla anket düzenlendi. Öğretmenlerin sosyo ekonomik durumlarını ve mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla yapılan ankette, öğretmenlerin isteklerine, mağduriyetlerine ve şikayetlerine yönelik sorular yöneltildi. Öğretmenler en çok "meslek hayatları boyunca karşılaştıkları şiddet", "özlük hakların iyileştirilememesi", "caydırıcı müeyyideler içeren yasaların çıkarılmaması" ve "ekonomik sıkıntılar"dan muzdarip olduklarını ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 94,1'i mesleği nedeniyle yıprandığını belirtirken öğretmenlerin yüzde 32,3'ü "ekonomik ve sosyal sorunlar, özlük hakların iyileştirilememesi", yüzde 21,8 ile "yandaş kayırmacılık, kadrolaşma ve haksız uygulamalar", yüzde 13,5'i ise "olumsuz çalışma koşulları" nedeniyle yıprandığını kaydetti.

Katılımcıların yüzde 61,5'i "itibarlarını artırıcı düzenlemelerin gelmesini istediklerini" ifade etti.

Şikayetçi olanların sayısı az

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 56,9'u okulda kendini güvende hissetmediğini, yüzde 48,7'si meslek hayatında en az bir kere şiddete maruz kaldığını belirtti. Şiddete maruz kalanların sadece yüzde 14,4'ü ise şikayetçi olduğunu aktardı.

Yüzde 57,2'si "siyasetçi ya da toplumda göz önünde kişilerin öğretmenlerin itibarını azaltıcı söylemleri" nedeniyle şiddetin arttığı değerlendirmesinde bulunurken yüzde 50,9'u "önleyici ve caydırıcı müeyyideler içeren yasa çıkarılmasının öğretmenlere yönelik şiddeti engelleyebileceğini" bildirdi.

"Yüzde 81'i emekli olmayı düşünmüyor"

Katılımcıların yüzde 42,9'u "her ay kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini", yüzde 67,2'si "birikim yapamadığını", yüzde 90,5'i "ücretli öğretmenliğin kaldırılmasını istediğini", yüzde 88'i "sözleşmeli öğretmen istihdamını doğru bulmadıklarını" belirtti.

Anket sonucuna göre, emekliliği hak edenlerin yüzde 81'i emekli olmayı düşünmüyor. Yüzde 51,4'ü "emekli maaşı ile geçinmek zor olduğu", yüzde 16,4'ü "ek göstergenin 3600'e çıkarılmasını beklediği", yüzde 16,3'ü ise "çocuklarının eğitimi devam ettiği" için emekli olmayı istemediğini ifade etti.

"Şiddet önleyici tedbirler getirilmeli"

Açıklamada, anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmesine yer verilen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, fedakarca, canla başla çalışan öğretmenler için şiddeti önleyici tedbirler getirilmesi talebinde bulundu.

Öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu vurgulayan Geylan, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan beklentimiz, anket sonuçlarından da görüleceği üzere yıprandığını belirten öğretmenlerimize kulak vermesi ve bu yıpranmanın gerekçelerini göz önüne alarak gerekli düzenlemeleri yapmasıdır. Ek gösterge sözünün 1,5 yıl geçmesine rağmen hala yerine getirilmemiş olması kabul edilemez. 24 Kasım'da bu sözün yerine getirilmesini istiyoruz."