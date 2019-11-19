Son Dakika Haberleri: Türk Eğitim-Sen üyelerine yönelik şiddete tepki
Son Dakika Güncel Türk Eğitim-Sen üyelerine yönelik şiddete tepki - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen üyelerine yönelik şiddete tepki

6 saat önce

Türk Eğitim-Sen Sivas Şubesi üyeleri, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına tepki göstererek, Türk Ceza Kanunun 112'inci maddesinde düzenleme yapılması için Cumhurbaşkanlığına mektup gönderdi.

Türk Eğitim-Sen üyelerine yönelik şiddete tepki, System.String[]

Türk Eğitim-Sen Sivas Şubesi üyeleri, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına tepki göstererek, Türk Ceza Kanunun 112'inci maddesinde düzenleme yapılması için Cumhurbaşkanlığına mektup gönderdi.

PTT Sivas Merkez Şubesi önünde toplanan sendika üyeleri adına basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Nuri Eryıldız, öğretmenlerin sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi.

Bu durumun yürekleri dağladığını vurgulayan Eryıldız, "TBMM'nin yapacağı yasal düzenlemelerle şiddetin önlenmesi yolunda mesafe katedeceğine inanıyoruz. Türk Ceza Kanunun 112'nci maddesinde düzenleme yapılmalı." dedi.

Eğitim çalışanlarına şiddetin eğitim sorunu haline geldiğini savunan Eryıldız, "Eğitim çalışanlarına şiddet konusunda ilgili süreçlerin harekete geçirilmesi gerekir. Öğretmenlerimizin saygınlığının artırılması, güvenli çalışma ortamlarına kavuşmaları, daha verimli eğitim hizmetini getirecek ve dolayısıyla toplumun sağlıklı geleceğini inşa edecektir." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Eryıldız ve sendika üyeleri, Cumhurbaşkanlığına mektup gönderdi.

Türk Eğitim Sen, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'ın 'çin seddi'
Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müzeye dönüştürülüyor ABD Adana Konsolosluğu'nda çalıştığı iddia edilen Türk personellerin, zemzem suyuyla dalga geçmesi olay oldu Modacı Barbaros Şansal hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Zincirleme şekilde hakaret" suçundan dava açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 23:25:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Eğitim-Sen üyelerine yönelik şiddete tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]