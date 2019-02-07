Türk Eğitim Vakfı Bağışçısı, Türk Müziği'nin Unutulmaz İsmi Kadıköy'de Anıldı

Bu etkinlikler kapsamında önceki akşam TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve TEV Anadolu Yakası Şube Yürütme Kurulu Başkanı Seda Ekincioğlu Oral ev sahipliğinde Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde "Safiye Ayla Anma Konseri" düzenlendi.

Türk Eğitim Vakfı eğitimlerine destek verdiği bursiyerlerinin çok yönlü gelişimini desteklerken, kıymetli bağışçılarının adlarını yaşatmak adına anlamlı projelere imza atmaya devam ediyor. Vakfın ilk bağışçılarından Safiye Ayla, ölüm yıl dönümü olan 14 Ocak tarihinden itibaren TEV tarafından bir dizi etkinlikle anılıyor. "Safiye Ayla'yı Anma Etkinlikleri Haftası'' kapsamında Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Salonu'nda gerçekleştirilen konserde Safiye Ayla'nın unutulmaz şarkıları Müzik Dostları Topluluğu ve TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Esra İçöz tarafından seslendirildi. Anma gecesinde, Türkan Derya'nın yönettiği, Safiye Ayla'nın 90 yıllık yaşamından alınan bir kesitle; kendisinin hayırsever, eğitim neferi yönünü ve zorluklarla dolu yaşamını nasıl bir başarı hikayesine dönüştürdüğünü anlatan "Muganniye Safiye" adlı mini belgeselin gösterimi de yapıldı. Konsere TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan İğnebekçili, TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, TEV Anadolu Yakası Şube Başkanı Seda Ekincioğlu Oral ev sahipliği yaptı.

"Safiye Ayla'nın bağışıyla verilen toplam burs sayısı 1692 oldu.''

Anma gecesinde konuşma yapan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Safiye Ayla'nın yalnız öz yaşam öyküsüyle değil verdiği burslarla da birçok gence yol gösterdiğini söyleyerek konuşmasına başladı. Yırcalı, ''Safiye Ayla Hanımın 1968'de yaptığı vasiyetine istinaden vefatının ardından 2000 yılından bugüne verilen toplam burs sayısı 1692 oldu. Öğrencilerimiz Türkiye'nin çeşitli illerindeki 58 üniversitede eğitim gördüler. Bu sene bizlerin yanı sıra tüm Türkiye'nin de kendisini daha yakından tanımasını arzu ettik. O'nu yeni nesillere tanıtmak ve adını yaşatmak arzusuyla bu özel projeye imza atmanın heyecanı içindeyiz. İlk olarak hanımefendinin 21. ölüm yıl dönümü olan 14 Ocak gününde bursiyerlerimiz ve vakıf yönetimimizle birlikte kabri başında anma töreni gerçekleştirdik. Kendisinin 90 yıllık yaşamından aldığımız bir kesiti hayatı boyunca biriktirdiği gazete kupürlerinden faydalanarak meydana getiren bir belgesel hazırladık. Sıraselviler'de bir zamanlar sanatçının yaşadığı ve TEV'e bağışladığı apartmanında 90 yıllık yaşamından kesit sunulan özel bir sergi hazırladık. Etkinliklerimizin son ayağını bugün muhteşem bir konserle Anadolu Yakası'nın bu güzide ilçesi olan Kadıköy'de gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz'' dedi.

"Anadolu Yakası'nın bizler için önemi ve potansiyeli çok büyük"

Anma etkinliğinin son ayağının Kadıköy'de yapılması nedenine değinen TEV Anadolu Yakası Şube Başkanı Seda Ekincioğlu Oral, "Aralık ayında TEV'in 14. şubesini Suadiye'de açtık. Bu şubenin başında ve TEV Ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'nin her ili vakfımız için çok önemli. Türkiye'nin her bölgesinde aktif olarak eğitim alma imkânı bekleyen çocuklarımıza destek sağlamaya çalışıyoruz. Anadolu Yakası'nın bizler için önemi ve potansiyeli bu açıdan çok büyük. Varlıklarını TEV'e vakfeden çok sayıda hayırseverimiz bu bölgede ikamet ediyor. Küçük bir organizasyon yapısıyla hizmet veren şubemizin bölgesel potansiyel açısından gelişime açık olduğuna inanıyoruz. Değerli desteğinizle daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

''Kadıköy Belediyesi Bir Dünya Çiçek projemize destek veren ilk belediye oldu''

Seda Ekincioğlu Oral, ''Kadıköy'ün kuşkusuz yükselen bir değeri ve güzel bir ruhu var. Ruhunda kardeşlik, paylaşmak olan ve bölgeye güzellikler vermek üzere çalışan bir belediyesi var. Bugün bize ev sahipliği yapan Kadıköy Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mutlu günlerde vakfımıza bağış yapabileceğiniz uygulama olan Bir Dünya Çiçek projemize de destek veren ilk belediye oldular. Duyduğumuz memnuniyeti ayrıca belirtmek isteriz'' diyerek sözlerine devam etti.

Etkinlikte; proje sponsorlarından Kibar Holding, Vestel, Adil Işık Group, MG International Fragrance Company, Brooks Brothers & Edwards, belgeselin yönetmeni Türkan Derya ve belgeselde Safiye Ayla'yı canlandıran Ezgi Çelik ile Şerif Muhiddin Targan'ı canlandıran Devrim Özder Akın'a plaket ve belgeselde rol alan TEV Türkan Sedefoğlu İlkokulu Öğrencileri'ne teşekkür sertifikaları verildi.

Safiye Ayla şarkılarını seslendiren TRT Sanatçısı Esra İçöz'e, konserin sanat yönetmeni Metin Özşamlı'ya ve başkanı Gülhiz Yüksek'e de plaket takdim edilirken, Müzik Dostları Korosu'na teşekkür sertifikaları verildi.

Kültür ve sanatı halkın buluşma mekanları haline getiren Kadıköy Belediyesi'nin müziğe gönül vermişlerle oluşturulan Müzik Dostları Topluluğu Korosu, Safiye Ayla şarkılarıyla muhteşem bir konsere imza attı. Konsere yoğun ilgi gösteren Kadıköylüler şarkılar eşliğinde, Safiye Ayla'nın yaşamına yakından tanıklık ederek unutulmaz bir gece yaşadı.

Türk Müziği'nde bir devri temsil eden Safiye Ayla Targan'ın adı sağladığı burslarla yaşatılmaya devam ediliyor.